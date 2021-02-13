تسريحات شعر رومانسية بالضفائر النصفية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 فبراير 2021 12:34 مساءً - تلجأ الكثير من الفتيات إلى اعتماد تسريحات الضفائر النصفية في حياتهن اليومية، نظراً لأناقتها وملائمتها لمختلف الإطلالات، سواء الكاجوال أو الرسمية أو الإطلالات المسائية.

وتُفضل البعض اعتماد تسريحات شعر بالضفائر النصفية، للظهور بإطلالة أكثر عصرية وجرأة. وفي هذا الألبوم تجدين أجمل تسريحات شعر بالضفائر النصفية:

تسريحة الضفائر النصفية مع البف

تسريحة الضفائر النصفية مع البف (الصورة من انستغرام)



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة عصرية وجريئة، يُمكنكِ الاستعانة بتسريحة الضفائر النصفية مع تسريحة البف، بتصفيف ضفائر نصفية رفيعة تمتد من الغرة بشكل دائري حول منتصف الرأس، ثم تصفيف الجزء الذي أمامها من الشعر بتسريحة الغرة، مع ترك باقي الشعر ينسدل بحرية على الكتف.

وتناسب هذه التسريحة صاحبة الشعر متوسط الطول، أو الشعر الطويل.

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تسريحة الضفائر النصفية مع الشعر الويفي

تسريحة الضفائر النصفية مع الشعر الويفي (الصورة من انستغرام)



لإطلالة أكثر جاذبية، يُمكنكِ تصفيف تسريحة الضفائر النصفية، مع تسريحة الويفي، بتصفيف الغرة الخصلات الجانبية من الشعر بتسريحة الضفائر، ثم جمعها بشكل دائري حول أسفل الرأس، وترك باقي الشعر ينسدل بحرية على الكتف، بعد تصفيفه بتسريحة الويفي.

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تسريحة الضفائر النصفية مع ذيل الحصان

تسريحة الضفائر النصفية مع ذيل الحصان (الصورة من انستغرام)



لإطلالة أكثر نعومة وبساطة، يُمكنكِ الاستعانة بتسريحة الضفائر النصفية مع تسريحة ذيل الحصان المرتفع، بتصفيف 3 ضفائر نصفية على جانبي ومنتصف الرأس، ثم جمع أطرافها مع باقي الشعر بتسريحة ذيل الحصان المرتفع، وتصفيف أطراف خصلاته بتسريحة الريترو.

وتناسب هذه التسريحة صاحبة الشعر متوسط الطول أو الشعر الطويل.

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تسريحة الضفائرة النصفية مع الكعكة الفوضوية المنخفضة

تسريحة الضفائرة النصفية مع الكعكة الفوضوية المنخفضة (الصورة من انستغرام)



لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية، يُمكنكِ الاستعانة بتسريحة الضفائر النصفية مع تسريحة الكعكة الفوضوية المنخفضة، وذلك بطبيق تسريحة الغرة الجانبية ثم جمعها بتسريحة الضفائر العريضة، وجمع أطرافها مع باقي الشعر بتسريحة الكعكة الفوضوية المنخفضة، ويُمكن أيضاً اعتماد تسريحة البف في منتصف الشعر مع هذه التسريحة، ثم وضع بعض أكسسوارات الشعر أعلى الكعكة لتمنحكِ مظهراً جذاباً.

وتناسب هذه التسريحة صاحبة الشعر القصير أو الشعر متوسط الطول.

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