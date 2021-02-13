نزار الفارس: «رانيا يوسف أكبر من أمي.. وخوفت أموت بعد حلقتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر برنامج «سكايب» أجرى الإعلامي الكويتي نزار الفارس، لقاءً مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، وتحدثا خلاله عن استضافته للفنانة المصرية رانيا يوسف وتصريحاتها التي أثارت الرأي العام.

نزار الفارس: والدتي أصغر من رانيا يوسف وحلوة

«كنت مصاب بكورونا واتصلت بي إحدى المجلات لسؤالي عن التحرش برانيا يوسف، قمت سجلت مكالمة تليفونية وقولت إنها قد أمي»، بهذة العبارة بدأ الإعلامي العراقي الحديث مع مي العيدان، مضيفًا، «صرنا بزمن السيدة هي التي تتحرش بالرجل، مو العكس، ما تعطي مجال للرجل يتحرش بيها، والدتي حلوة أصغر من رانيا يوسف بسنة عمرها 46 سنة، ومديرة مدرسة».

نزار الفارس: خوفت أموت بعد حلقة رانيا يوسف

وتابع نزار خلال اللقاء، والدتي ضد شهرتي عكس والدي، أنا وحيد إليها، خفت أموت بعد موضوع رانيا يوسف والناس تدعي علي، يارب لا تموتني بعد الحلقة مباشرة».

وتدخلت الإعلامية، «ليها 3 أزواج ولم تستمر، هيقولون تصريحاتها اللي موتتك».

نزار الفارس عن رانيا يوسف: مثالية زيادة عن اللزوم

أكد الفارس استعداده خلال اللقاء لإجراء حوار آخر مع الفنانة رانيا يوسف، «ممكن أعمل لقاء تاني مع رانيا يوسف، هي صادقة كثيرا وقلب أبيض ومصطلحاتها تخونها ومو متل ما إحنا نعرفها على الشاشة، إنسانية تقية ومحترمة وهادئة ومتواضعة جدًا، وجمهورها كبير، مشكلتها مرات يخونها التعبير، هي مثالية زيادة عن اللزوم».

وأختتم، «قالتلي بمكالمة نزار ممكن اتأذي عندي بنات، خايفة شيل موضوع الحجاب، ما ابدا ازعل منها».

وكانت أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل، خلال حلقتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، والتي تحدثت خلال الحلقة عن الحجاب ورأيها به، فضلًا عن حديثها عن مفاتنها وأنوثتها.

وكانت الفنانة اعتذرت مؤخرًا لمتابعيها عن الحلقة، مؤكدة أنها حاولت الرد على أسئلة المذيع المفاجئة، وأنها حاولت الحديث بضحك، وأن المذيع هو من اقتطع جزء من إجاباتها.