رفضت الاعتراف به.. السن لحقيقي لـ نادية الجندي: العمر مجرد رقم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نادية الجندي، ضيفة في برنامج «الدوبليكس» للدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، وخلال الحلقة كشفت عن العديد من الجوانب في حياتها الشخصية ومشوارها الفني، ورغم ذلك إلا أنها رفضت الكشف عن بعض الأمور الخاصة.

«العمر مجرد رقم فقط» هكذا رفضت نادية الجندي، نجمة الجماهير، الكشف عن سنها الحقيقي، خلال الحلقة، لتصفه بالرقم فقط، بينما كشفت عن اسمها الحقيقي المثبت في الأوراق الرسمية وهو نادية عبدالسلام الجندي، وأن «نونا» هو اسم الدلع المفضل.

السن الحقيقي لنادية الجندي

ورغم أن الفنانة نادية الجندي رفضت الاعتراف بسنها الحقيقي، إذ أنها تجاوزت السبعين من عمرها، فهي من مواليد عام 1946، كما أن أولى الأعمال الفنية التي شاركت فيها كان فيلم «جميلة»، مع الفنانة الراحلة ماجدة، وكان الفيلم في العام 1956، إذ كانت طفلة لم يتجاوز عمرها العشرة أعوام، وظهرت ببعض المشاهد القصيرة في الفيلم الذي جسد حياة الجزائرية جميلة بو حريد.

رقص وغناء وأدوار إغراء

وأظهرت الفنانة نادية الجندي، مواهبها خلال فقرة برنامج «سؤال وعقاب» وطلبت منها، «أبلة فاهيتا» أن ترقص وتغني وتطبل وتؤدي أحد الاستعراضات وذلك كعقوبات لعدم إجابتها على الأسئلة المحرجة التي وجهتها له أبلة فاهيتا كما ارتدت نادية الجندي «شنب» وقدمت مشهد إغراء بصحبة أبلة فاهيتا.

-علاقة طيبة مع طليقها

وأوضحت نادية الجندي أنها مازلت تحتفظ بعلاقة طيبة مع طليقها المنتج محمد مختار ومازلت تحتفظ بصداقته وتعتبر أنه كان شريكا لمسيرة نجاحها «كان في عشرة بينا.. ولازم يبقى في رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل.. وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض».