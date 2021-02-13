بدرية طلبة تحتفل بقراءة فاتحة ابنتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة بدرية طلبة بقراءة فاتحة ابنتها «سلمى»، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت بدرية طلبة، مقطع فيديو من حفل قراءة فاتحة ابنتها، التي تمت بحضور الأسرتين، وعلقت قائلة على الفيديو، الذي أظهر صوت الزغاريد الاحتفال: «عقبال عندكم ياحبايب قراية فاتحة بنتي سلمى».

وخلال الشهر الماضي، شاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها بصورة لابنتها سلمى، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات، «إنستجرام»، بمناسبة عيد ميلاد ابنتها وعلقت: «موكا قلبي وروحي.. قلب ماما.. عيد ميلاد سعيد.. العمركله تعيشي وتتهني.. ياللي جيتى علينا بالخير، وكنتى وش السعد».

آخر أعمال بدرية طلبة

وكشفت قبل ذلك الفنانة بدرية طلبة عن دورها فى فيلم «تماسيح النيل» والذى تقوم حاليًا بتصويره، وأوضحت خلال لقاء لها مع برنامج «إنسايدر بالعربى»: «إن مشاركتها فى الفيلم مع هذه المجموعة من النجوم الكوميديانات أمر إيجابى خاصة أن العمل مليء بالأحداث المختلفة».

وأضافت بدرية طلبة: «لا ارغب في كشف كافة تفاصيل الدور ولكن كل ما يمكن قوله هو ان دوري سيدة ترغب في الإنجاب فقط وليس لها علاقة بحالات النصب التي يشهدها العمل».