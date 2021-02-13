نادية الجندي: معنديش مانع أتجوز شاب أصغر مني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفة على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية وأعمالها الفنية.

ومن بين الأسرار التي كشفتها هي علاقتها الطيبة التي مازالت تجمعها بطليقها المنتج محمد مختار، الذي وصفته بشريك النجاح ورحلة طويلة من الكفاح: «كان في عشرة بينا.. ولازم يبقى في رقي في العلاقة والعشرة دي الست اللي كان عندها أصل.. وهو شريك نجاح وصراعات ورحلة طويلة من الكفاح والنجاح ودي مش بسهولة الواحد ينساها لأننا كنا بنكمل بعض».

أما عن رغبتها في الزواج مرة ثالثة، ذكرت «الجندي» بأنه يوجد الكثير من الرجال يرغبون الزواج منها، لكنها تنشغل كثيرًا في أعمالها الفنية: «في كتير.. لكن أنا مبفكرش وكل تفكيري في شغلي ومتجوزة الفن وعايشة للفن.. الست لما بتبقى ناجحة أوي بتدفع التمن من حياتها الشخصية».

وذكرت نادية الجندي أنها غير متزوجة، وليس لديها مانع أن تتزوج «من شاب أصغر منها» لو أحبته، مؤكدة أن الحب لا يعرف السن.

أسرار الرشاقة نادية الجندي

وتحدثت نادية الجندي، عن الأسرار وراء الحفاظ على الرشاقة، موضحة إنها تستيقظ مبكرًا بشكل يومي وتمارس الرياضة باستمرار، ولا تأكل السكريات وتحرم نفسها من الأكل وتحرص على تناول الأكل الصحي.

وأوضحت أنها ترتدي «كوتشي» طوال الوقت بسبب تأذيها من كثرة ارتداء الأحذية ولا تدخن السجائر مطلقًا حفاظًا على صحتها.

وأكدت نادية الجندي، أنها ترفض أن يؤدي الدوبلير المشاهد الخطرة بدلًا منها وتؤديها بنفسها ومتذكرة مشهد مع الفنان أحمد السقا مؤخرًا وقام بقذفها في الهواء، مؤكدة أنها تعرضت لمواقف صعبة كثيرة بسبب أدوارها وتألمت كثيرًا.