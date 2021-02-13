فيروس كورونا: خبيرة تنصح النساء الحوامل بتلقي هذا اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في ظل المخاوف التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشأن عدم تناول النساء الحوامل لقاح فيروس كورونا، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) بيانًا جديدا بشأن وجود أحد اللقاحات التي أثبتت سلامتها للمرأة الحامل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، أكد أحدث بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية أنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة فيما يتعلق بالسلامة مع لقاح كوفيد والمرأة الحامل، لكنهم ينصحون بلقاح "أكسفورد- استرازينيكا" باعتباره آمنًا للنساء الحوامل.

وصدرت النصيحة من قبل الدكتورة كاثرين أوبراين، مديرة لقاحات التحصين والمواد البيولوجية، في منظمة الصحة العالمية.

وأصدرت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) تقريرًا، قالت فيه: "لا توجد مخاطر معروفة مرتبطة بإعطاء لقاحات غير حية أثناء الحمل، هذه اللقاحات لا يمكن أن تتكاثر، لذلك لا يمكن أن تسبب العدوى للمرأة أو الجنين".

على الرغم من أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي مخاوف تتعلق بالسلامة أو ضرر للحمل، لا توجد أدلة كافية للتوصية بالاستخدام الروتيني للقاحات كوفيد-19 أثناء الحمل.

بالنسبة للنساء اللواتي يتم تطعيمهن بلقاح أكسفورد، يجب أخذ التطعيم أثناء الحمل في الاعتبار حيث يكون خطر التعرض لعدوى فيروس كورونا 2 (SARS-CoV2) مرتفعًا و لا يمكن تجنبها، أو عندما تكون المرأة تعاني من ظروف أساسية تعرضها لخطر كبير للغاية من حدوث مضاعفات خطيرة لـ كوفيد-19.

في هذه الظروف ، يجب أن يناقش الأطباء مخاطر وفوائد التطعيم مع المرأة، التي يجب إخبارها عن عدم وجود بيانات أمان للقاح لدى النساء الحوامل.

من جانبها، قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) إنه يمكن النظر في استخدام اللقاحات أثناء الحمل، ولكن فقط عندما تفوق الفوائد المحتملة أي مخاطر محتملة للأم والطفل.

وأضافت: "يجب على النساء مناقشة مزايا ومخاطر الحصول على اللقاح مع أخصائي الرعاية الصحية والتوصل إلى قرار مشترك بناءً على الظروف الفردية".

في إرشادات نُشرت أيضًا في 30 ديسمبر ، أكدت أنه على الرغم من أن البيانات المتاحة لا تشير إلى أي مخاوف تتعلق بالسلامة أو ضرر للحمل، لا توجد أدلة كافية للتوصية بالاستخدام الروتيني للقاحات COVID-19 أثناء الحمل.

فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية وسلامة اللقاح، لا توجد مخاطر معروفة مرتبطة بإعطاء لقاحات غير حية أثناء الرضاعة الطبيعية.

ويجب مراعاة الفوائد التنموية والصحية للرضاعة الطبيعية جنبًا إلى جنب مع الحاجة السريرية للمرأة للتحصين ضد COVID-19، ويجب إبلاغ المرأة بعدم وجود بيانات أمان للقاح لدى النساء المرضعات.