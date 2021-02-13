مفيد أم ضار.. هل من الآمن شرب الحليب إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

على الرغم من عدم وجود علاجًا حاليًا لالتهاب المفاصل، إلا أن النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض أو تحسينها، فمن المعروف أن بعض العناصر، مثل اللحوم المصنعة، تؤدي إلى التهاب المفاصل، لذلك من الأفضل تجنبها، لكن هناك تضارب بشأن شرب الحليب وتأثيره على تفاقم الأعراض.

ما هو التهاب المفاصل؟

ويعد التهاب المفاصل حالة شائعة تسبب الألم والالتهاب في المفصل، كما أن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي هما النوعان الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل، ويشتركان في العديد من الأعراض نفسها ولكنهما يختلفان من حيث أسبابهما، وتحدث هشاشة العظام عندما يتآكل الغضروف (النسيج الموجود في مفاصلك الذي يسكن عظامك)، بينما "التهاب المفاصل الروماتويدي" هو حالة التهابية يهاجم فيها الجهاز المناعي الأنسجة في المفاصل.

الدهون المشبعة تزيد الالتهابات

وبحسب موقع express، يقول فرانك هو- دكتوراه في الطب و أستاذ علم الأوبئة والتغذية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن، إن البحث في تأثير الحليب على أعراض التهاب المفاصل غير حاسم، قائلًا: "الصورة غامضة والنتائج ليست متسقة للغاية".

وأضاف أنه من الواضح أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة - المتوافرة بكثرة في الجبن ومنتجات الألبان كاملة الدسم يمكن أن يزيد الالتهاب، موضحًا أن الأحماض الدهنية الأخرى الموجودة في منتجات الألبان مرتبطة بفوائد صحية مثل تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

تناول الألبان يزيد من الالتهاب منخفض الدرجة

ووجدت دراسة نُشرت في The Journal of Nutrition أن تناول منتجات الألبان يزيد من الالتهاب منخفض الدرجة في عينة صغيرة من البالغين الألمان، على عكس الالتهاب الحاد، وهو قصير وحاد، فيمكن للالتهاب منخفض الدرجة أن ينضج تحت السطح لفترة طويلة.

ووجدت دراسة أجريت على أكثر من 40 ألف شخص مصاب بالتهاب المفاصل العظمي أن أولئك الذين تناولوا المزيد من منتجات الألبان كانوا أكثر عرضة لإجراء جراحة استبدال مفصل الفخذ.

كما وجدت العديد من الدراسات أن شرب الحليب وتناول الزبادي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنقرس، فعلى الرغم من المعلومات المتضاربة، بشكل عام، ترسم الأبحاث صورة إيجابية للمنتجات القائمة على الحليب.

منتجات الألبان لها تأثيرات مضادة للالتهابات

خلصت مراجعة لـ 52 دراسة إكلينيكية نُشرت في Critical Reviews in Food Science and Nutrition إلى أن منتجات الألبان بشكل عام لها تأثيرات مضادة للالتهابات، باستثناء الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حليب البقر.

ومع ذلك، لاحظ مؤلفو هذه المراجعة أنه من المدهش أن يعرف القليل عن مكونات منتجات الألبان التي قد تكون مفيدة مقابل ضارة، فتحتوي المنتجات القائمة على الحليب على جميع أنواع العناصر الغذائية والمركبات النشطة، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د ومجموعة متنوعة من الدهون والبروتينات، وتختلف نسب تلك العناصر الغذائية من طعام إلى آخر.

ما هي أهم أعراض التهاب المفاصل؟

هناك العديد من أنواع التهاب المفاصل المختلفة، فإن الأعراض التي تواجهها ستختلف حسب النوع الذي تعاني منه، لكن تتمثل أبرز الأعراض في:

آلام المفاصل والتصلب

التهاب حول المفاصل

تقييد حركة المفاصل

جلد أحمر دافئ فوق المفصل المصاب

ضعف وهزال العضلات.