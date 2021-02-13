رانيا يوسف تتدرب في الجيم بملابس رياضية جريئة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع فيديو لها داخل صالة «الجيم».

وظهرت «رانيا» وهي تؤدي التمارين الرياضية، لكنها واصلت إثارتها للجدل مرة أخرى، بالملابس الرياضية الجريئة التي ارتدتها داخل «الجيم».

سيشن جريء لرانيا يوسف

وكانت الفنانة رانيا يوسف، شاركت متابعيها كعادتها بصور أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وجاءت بالأمس، إذ نشرت صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأطلت فيها بشكل مختلف.

وظهرت رانيا يوسف بلوك سيمي كاجوال، وهو غير معتاد عن جلسات التصوير السابقة التي خضعت لها، وظهرت في الجلسة الأخيرة مرتدية الأخيرة بنطلون أسود ضيق، وعليه «بوت» كلاسيك ذو كعب عال وبوز مدبب، مع بلوزة من ألوان الأخضر والأصفر والأبيض، ووقفت ظهرها للحائط في جلسة التصوير.

علقت رانيا يوسف على جلسة التصوير: «أفعل ما تستطيع بما تملك في مكانك»، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور التي نالت إعجابهم: «ما شاء الله زي القمر يا رانيا»، و«إيه الجمال والعظمة دي يا فنانة ما شاء الله عليكي»، و«خسيتي يا فنانة طمنينا عليكي»، وكان من بين التعليقات التي انتقدت البنطلون، «أيه ده لابسة فيزون»، و«مش لايق عليكي».

رانيا يوسف تحتفل بالأهلي

وأيضًا كانت الفنانة رانيا يوسف، شاركت متابعيها، فرحتها بفوز النادي الأهلي بالمركز الثالث عالميًا، إذ ظلت ترقص على نغمات الأغاني، وظهرت رانيا يوسف ممسكة بعلم النادي الأهلي، وشاركت مقاطع مصورة لها مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومن بينها «تويتر».