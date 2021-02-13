في يوم الإذاعة.. تفاصيل تدشين أول إذاعة راديو خاصة بالمطلقات في الوطن العربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إذاعة فريدة من نوعها، تهتم بشؤون المطلقات، انطلقت من داخل غرفة بعقار قانط بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، للحديث عنهن، ليصير «راديو المطلقات» الأول من نوعه في الوطن العربي، وسط اهتمام دولي به، واهتمام «الديلي تلغراف» البريطانية و«دويتشة فيلا» الألمانية و«أر تي» الروسية، وغيرهم من المواقع الأجنبية المنبهرة، للحديث عن تلك النسائية.

وفي يوم الإذاعة العالمي، يستعرض «هن» كواليس تدشين أول إذاعة راديو مخصصة المطلقات.

مؤسسة «راديو المطلقات»: «إحنا مش فيمينست»

تروي محاسن صابر مؤسسة «راديو المطلقات» تفاصيل فكرتها، قائلة لـ«هن» إن تلك المنصة دُشنت بعد رحلتها مع الطلاق، التي خاضتها طيلة 4 سنوات كاملة داخل محكمة الأسرة، جعلتها تعيش عشرات التجارب في آن واحد، لذلك فكرت في إنشاء راديو نسائي كجسر لاسكي بين المطلقات والمجتمع، اللاتي لديهن آلالاف القصص التي لم تروى بعد، كشابة صغيرة لجأت للقضاء بعدما طمس زوجها معالم جمالها بماء النار، لتتفاجئ بطلب محاميها بأن ترضى بالعيش مع زوجها، لأنه لم يحصل على أتعاب مجزية.

«إحنا مش فيمينست ولا بنحرض الستات على الطلاق لأتفه الأسباب».. بهذه الكلمات تحاول محاسن صابر محو الصورة النمطية المتواردة لذهن كل من يسمع اسم منصتها الإذاعية منذ انطلاقها في نوفمبر 2010، ما جعلها ترفع شعار "راديو المطلقات للأسرة"، لتأكيد أن المنفصلات ليسوا "خرابات بيوت".

تفاصيل محتوي مؤسسة «راديو المطلقات»

احتضن ذلك الوعاء الإذاعي 6 رجال و25 امرأة من أعمار وديانات مختلفة، للحديث تطوعا وبدون أي مقابل مادي عن كيفية الحفاظ على الأسرة وأساليب تربية الأبناء عقب الانفصال، وعرض مشاكل المطلقين والمطلقات بموضوعية، من خلال 25 برنامج متنوع، أهمهم «قبل ما تقول يا طلاق» لمناقشة مشاكل المتزوجات، ولتأكيد أن الانفصال ليس الحل المناسب لكل مشكلة، وبرنامج «يوميات مطلق» لعرض أزمات الرجال المنفصلين.

وفي 2017، تم بث بعض البرامج من إيطاليا وهولندا والنرويج، بعد رغبة مذيعو بتلك البلاد في العمل المشترك مع «راديو المطلقات» عقب قراءتهم عنه في الصحف، ما دفع صابر للتخطيط في إطفاء صبغة عالمية على منصتها الإذاعية من خلال عمل نسخ مختلفة للراديو تناسب كل دولة، مثل البرنامج التليفزيوني «بريتينز جوت تالاند»، الذي يوجد منه نسخة عربية والأمريكي، إلا أنه متوقف حاليا لتطويره.