في يومها العالمي.. تعرف على «صفاء حجازي» المرأة الحديدية التي قادت الإذاعة والتلفزيون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

13 فبراير هو اليوم العالمي للإذاعة، مناسبة عالمية خصصتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، للاحتفال بما تقدمه الإذاعة لجمهورها على مستوى العالم، وفي مصر لم يكن المشهد بعيدًا، ففي العام 1943 بدأ بث الإذاعة المصرية ومن وقتها، شهدت تطور كبير.

قيادات كبيرة تولت منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وكان للمرأة نصيبها، فالراحلة صفاء حجازي، كانت أول سيدة تولت هذا المنصب، في العام 2016، ووقتها عرفت بالمرأة الحديدية، لما حققته من إنجازات.

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة صفاء حجازي:

- تولت منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في عام 2016، لتكون أول سيدة تترأس هذا المنصب.

- لقبها العاملون في ماسبيرو بـ"المرأة الحديدية"، نظرا لشغلها مناصب هامة بقطاع ماسبيرو.

- تخرجت في كلية التجارة من جامعة المنصورة 1984.

- بدأت مشوارها بالتلفزيون المصري كقارئة نشرة، ثم سافرت لتغطية أحداث حرب الخليج.

- أجرت أول حوار مع عاطف صدقي، رئيس الحكومة المصرية، آنذاك عام 1989.

- قدمت برنامج بيت العرب على التلفزيون المصري، وأجرت عدة حوارات مع ملوك ورؤساء الدول العربية.

- منعت من الظهور بالتلفزيون المصري عام 2007 بسبب وزنها الزائد، وذلك ضمن خطة التجديد التي قام بها ماسبيرو.

- تعرضت لأزمة صحية في عام 2008 مستلزماتها العلاج لفترة طويلة، وخسرت أكثر من 25 كيلو جرام من وزنها.

- شغلت منصب رئيس قطاع الأخبار، خلفا للإعلامي إبراهيم الصياد، في عام 2013.

- كرمها اللواء مهاب مميش، على خلفية جهودها في حفل افتتاح قناة السويس، في عام 2015.

- توفيت في 27 مايو في العام 2017، بعد صراع طويل مع المرض، وشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة، وتقدم عدد كبير من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام جنازة الراحلة.

- وفي العام الماضي، وتحديدًا في شهر يوليو، أطلق المهندس كامل الوزير، وزير النقل اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي على محطة مترو الزمالك.