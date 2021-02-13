فوائد مذهلة لا تتوقعها في القلقاس.. منها فقدان الوزن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القلقاس خضار شتوي بجدارة، بالسلق والكسبرة الخضراء وطشة الثوم يكون وجبة لذيذة تدفئ في ليالي الشتاء الباردة، فضلا عن كونه منجم للعناصر الغذائية الهامة، وفيما يلي أبرز فوائد القلقاس الغذائية، بحسب موقع «هيلث لاين»، الطبي المتخصص.

القلقاس مفيد لفقدان الوزن

القلقاس مفيد جدًا لمن يرغبون في فقدان الوزن، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية، كما يحتوي كوب واحد منه وهو مطبوخ على 187 سعرة حرارية.

صحة المعدة

يحتوي القلقاس على كمية عالية من الألياف، وتلك الأطعمة تعزز عملية الهضم، هذا يساعد على القضاء على النفايات من الجسم ومنع حدوثها.

يقلل القلقاس من التعب

يوفر القلقاس طاقة طويلة الأمد، لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة وهو أمر جيد للرياضيين.

القلقاس مفيد للهضم

يحتوي القلقاس على كمية جيدة من الألياف المفيدة لعملية الهضم.

كما يمنح الشعور بالامتلاء لفترة أطول حتى بعد تناول وجبة صغيرة منه، وبالتالي قد يكون من المفيد تناول القلقاس لفقدان الوزن لأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة وألياف عالية.

صحة القلب

يحتوي كوب من القلقاس على 0.1 جرام من الدهون والكوليسترول، ما يساعد على منع تصلب الشرايين، كما أنه يمكن تناول القلقاس عدة مرات دون القلق بشأن زيادة الوزن أو غيرها من المشكلات الصحية المتعلقة بالأطعمة الدهنية مثل أمراض القلب أو الكلى، ويمكن للقلقاس إعطاء 19% من فيتامين E المطلوب يوميًا لمنع مخاطر الإصابة بنوبة قلبية.

مضادات الأكسدة

القلقاس من أفضل مصادر فيتامين «ج»، لأن كوب واحد من القلقاس يعطي 11% من الاحتياجات اليومية من فيتامين «ج»، وهي بمثابة مضادات أكسدة لإزالة السموم من الجسم.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عن طريق استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والصوديوم، وكوب واحد من القلقاس يعطي 20 ملج فقط من الصوديوم الذي يساعد في حل مشاكل الكلى واحتباس السوائل.

المناعة

فيتامين C في القلقاس مفيد ويعزز مناعة الجسم.

يخفض نسبة السكر في الدم

يساعد القلقاس على تحطيم الجلوكوز في الكبد ببطء ويساعد في إنقاص الوزن ويخفض نسبة السكر في الدم، وهذا مفيد أيضًا لنقص السكر في الدم حيث يوفر هذا طاقة طويلة الأمد.

السرطان

القلقاس غني جدًا بفيتامين «أ» وأكثر من 160% من الاحتياجات اليومية من فيتامين «أ»، وتحتوي أوراق وجذور القلقاس على مادة البوليفينول التي تعد من مضادات الأكسدة العظيمة التي تحمي من السرطان.