فيديو.. نادية الجندي تكشف سر رشاقتها ومواصفات زوج المستقبل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفة على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON» في حلقة أظهرت فيها نادية الجندي أنها مازلت تحتفظ ببريقها الفني، وشبابها وكشفت عن بعض الأسرار في حياتها نرصدها لكم كما يلي:

أسرار شخصية «غير متزوجة وأقبل الزواج من شاب»

كشفت نادية الجندي عن حالتها الاجتماعية الحالية، مؤكدة أنها غير متزوجة، ولكنها ليس لديها مانع أن تتزوج من شاب أصغر منها لو أحبته، مؤكدة أن الحب لا يعرف السن مشددة أنها الأن تركز في الفن ولا تفكر في الزواج.

وأعلنت أن اسمها الحقيقي هو نادية عبدالسلام الجندي واسم الدلع «نونا» وأن المثل الذي تؤمن به «اتق شر من أحسنت إليه» مؤكدة أنها تخاف من حشرة «الصرصار».

-أسرار الرشاقة والمحافظة على جمالها

وقالت نادية الجندي إنها تستيقظ مبكرًا بشكل يومي وتمارس الرياضة باستمرار وأن هذا هو سر رشاقتها وشبابها الدائم وأنها لا تأكل السكريات وتحرم نفسها من الأكل وتحرص على تناول الأكل الصحي.

كما أوضحت أنها ترتدي «كوتشي» طوال الوقت بسبب تأذيها من كثرة ارتداء الأحذية ولا تدخن السجائر مطلقًا حفاظًا على صحتها.

أكدت نادية الجندي أنها ترفض أن يؤدي الدوبلير المشاهد الخطرة بدلًا منها وتؤديها بنفسها ومتذكرة مشهد مع الفنان أحمد السقا مؤخرًا وقام بقذفها في الهواء مؤكدة أنها تعرضت لمواقف صعبة كثيرة بسبب أدوارها وتألمت كثيرًا.

-رقص وغناء وأدوار اغراء بشنب

حرصت أبلة فاهيتا على إظهار مواهب الفنانة نادية الجندي وطلبت منها أن ترقص وتغني وتطبل وتؤدي أحد الاستعراضات وذلك كعقوبات لعدم اجابتها على الأسئلة المحرجة التي وجهتها له أبلة فاهيتا كما ارتدت نادية الجندي «شنب» وقدمت مشهد إغراء بصحبة أبلة فاهيتا.

-علاقة طيبة مع طليقها

وأوضحت نادية الجندي أنها مازلت تحتفظ بعلاقة طيبة مع زوجها الأول المنتج محمد مختار ومازلت تحتفظ بصداقته وتعتبر أنه كان شريكا لمسيرة نجاحها وبينهما ذكريات جميلة وعشرة طيبة وأنهما قدما أفضل أفلام في تاريخ صناعة السينما وعاشا سويًا رحلة طويلة من الكفاح والنجاح.