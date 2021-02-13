طريقة عمل كوكيز الموز بالتفاح خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كوكيز الموز بالتفاح من الأطعمة الصحية ذات المذاق المميز، ويعشقه العديد من الأطفال، وسط بحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره في المنزل.

«هن» رصد طريقة سهلة لتحضير كوكيز الموز بالتفاح، خلال الفقرات التالية.

مقادير كوكيز الموز بالتفاح

- موزتان.

- قرفة مطحونة.

- شوفان.

- ربع كوب لبن خالي الدسم.

- 3 أكواب من التفاح المهروس.

- ورقة زبدة.

- ملعقتان من السكر البني.

طريقة تحضير كوكيز الموز بالتفاح

1- في البداية، لاعب من هرس الموز جيدا في وعاء عميق.

2- يجب إضافة التفاح والقرفة مع السكر البني إلى الموز المهروس.

3- في الخطوة التالية يتم إضافة الشوفان مع ربع كوب لبن خالي الدسم.

4- هرس جميع المكونات جيدا، ثم تشكيل العجينة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

5- وضع الكوكيز داخل صينية بها ورقة زبدة مدهونة بنقطة زيت، ثم إدخالها فرن بدرجة حرارة 190 لمدة 15 إلى 18 دقيقة.