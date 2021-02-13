من الفريزر للمطبخ.. أخطاء تجنبيها اثناء طهي اللحوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر اللحوم من الوجبات الأساسية على مائدة الطعام، وتقع بعض الأمهات في اخطاء اثناء طهيها يمكن أن تنتهى إلى الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة طريقة الطهي الغير آمنة.

وحذرت غرفة التجارة في الإسكندرية من طرق التخزين السيء للحوم، ومنها استمرار قطع التيار الكهربائي مما يؤثر على التخزين.

اخطاء تجنبيها اثناء طهي اللحوم

خروج اللحوم المجمدة من الفريزر ووضعها في المطبخ

تنشط الفيروسات في درجة حرارة 7 درجات، وهو ما يحدث عندما تخرج اللحوم المجمدة من الفريزر ونضعها في المطبخ ليلًا، درجة حرارة اللحم المجمد 18 درجة، ودرجة حرارة الغرفة 25.

الطريقة السليمة لحفظ اللحوم

نقل اللحم من الفريزر إلى الثلاجة ومنها إلى الطهى مباشرة مما يساعد في التخلص من الفيروسات.

وضع اللحوم في الثلاجة

ينبغي وضع اللحوم في الثلاجة طوال الليل حتى تتخلص من الثلج تمامًا، وإذا كنتِ ترغبين في تسريع هذه العملية، يمكنكِ تذويبها في الميكروويف، أو ضعي كيس اللحم في إناء تحت الصنبور، لإذابة الثلج تحت الماء.

وضعي اللحم في وعاء عميق

لمنع تسرب الدم منها بعد إذابة الثلج منه، وتجنب انتشار أي بكتيريا عالقة به إلى الأطعمة أو الأغراض المختلفة في المطبخ.

تسييح اللحوم بالثلاجة

تعتبر من أفضل طرق فك تجميد اللحم، فتوضع اللحوم المجمدة بالرف السفلي من الثلاجة طوال الليل أو لمدة أطول حتى يذوب التجميد، وهذه الطريقة تحافظ على جودة اللحم من أي تغييرات، كما تمنع أي ميكروبات من التكاثر على اللحم، ويمكن ترك اللحم بالثلاجة يوم أو يومين على أقصي تقدير كما يجب طهي اللحوم فور فك التجميد كما أنه لا يجب إعادة تبريدها أو تجميدها مرة أخرى.

عدم ترك شريحة اللحم حتى تنضج

فاللحم يأخذ وقتًا لينضج، لذلك يمكنكِ ترك شريحة اللحم الرفيعة مدة 10 – 15 دقيقة قبل أن تتفقديها، أما إذا كانت شريحة اللحم سميكة، فيمكنكِ أن تنتظري مدة 15 – 20 دقيقة حتى تتفقدي مدى نضجها.

تغطية اللحوم

يجب تغطية الإناء عند طهي أو سلق اللحوم بعد وضع كافة مكوناتها، حتى تحافظي على الحرارة الكامنة للطهي مما يساعد على تمام تسوية اللحوم في أسرع وقت.