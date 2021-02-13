أسوأ 7 عادات يومية خاطئة تسبب تلف الشعر.. تجنبوها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

يمكن لشيء بسيط مثل استخدام رباط الشعر الخاطئ أو لف شعرك بمنشفة أن يضر خصلاتك ويسبب بعض الأضرار الجسيمة على المدى الطويل.

وعلى الرغم من سهولة ارتكاب هذه الأخطاء، إلا أن لها عواقب طويلة الأمد على شعرك، لهذا نستعرض لك 7 عادات تتسبب في إتلاف الشعر، وفق ما أورد موقع "برايت سايد".

1- ارتداء الملابس الصوف:

تحافظ معاطف الصوف على الدفء في الطقس البارد، ولكن هذه الخامة يمكن أن تلحق الضرر بشعرك، حيث يولد الصوف الكهرباء الساكنة ويجعل شعرك يتشبث به، ما يؤدي في النهاية إلى تكسر الشعر، وعندما يبلل شعرك في الأيام الممطرة، يصبح أكثر هشاشة وينكسر بسهولة أكبر.

2- تناول التونة:

على الرغم من أن التونة مغذية للغاية وتعد مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية، إلا أنها تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الزئبق، ويمكن أن يسبب هذا المعدن الثقيل السام بعض المشكلات الصحية الخطيرة، وأظهرت دراسة أن استهلاك الزئبق يمكن أن يرتبط أيضًا بتساقط الشعر المفاجئ.

3- استخدم منشفة أو مجفف شعر لتجفيف شعرك:

معظمنا معتاد على لف شعرنا بمنشفة بعد الاستحمام، ولكن المناشف القطنية يمكن أن تجعل الشعر مجعدًا وتسبب تكسره، ونظرًا لأن المنشفة أكثر خشونة وجفافًا من الشعر، فقد يتسبب ذلك في رفع الطبقة الخارجية من الجلد، مما يؤدي بدوره إلى تقصف الأطراف، ويمكن أن يؤدي أيضا استخدام مجفف الشعر بانتظام في تقصف الشعر وبهتانه.

4- استخدام أربطة شعر مرنة:

قد تتسبب تسريحات الشعر التي يتم سحبها بإحكام، مثل ذيل الحصان في إلحاق الضرر بشعرك عند ربطه، وذلك لأن تقلبات الشريط المطاطي تسبب ضغطًا على شعرك، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى تكسره.

5- وضع بلسم الشعر من الجذور:

يعتبر البلسم ضروريًا للحفاظ على نعومة وتغذية خصلات شعرك، ولكنه قد يجعل شعرك يبدو فوضويًا عند استخدامه بطريقة خاطئة، لذا إذا قومتي بوضعه على الجذور، يجعل جذورك تبدو دهنية.

6- استخدام الشامبو الجاف:

الشامبو الجاف هو أفضل وسيلة لحفظ الشعر، لكن استخدامه في كثير من الأحيان يمكن أن يجعل فروة رأسك حكة وجافة ومتقشرة، وفروة الرأس غير الصحية بدورها يمكن أن تسبب تساقط الشعر وتمنع نمو الشعر الجديد، نظرًا لأن الشامبو الجاف لا ينظف شعرك بالفعل، فقد يؤدي في النهاية إلى ظهور قشرة الرأس.

7- وضع نظارتك الشمسية على رأسك:

سيساعدك وضع نظارتك الشمسية على رأسك بالتأكيد على عدم فقدانها، ولكن إذا كنت تقومي بذلك بانتظام، فقد يتسبب ذلك في النهاية في ترقق شعرك، ويمكن أن يؤدي وضع النظارات على رأسك أيضا إلى تقليل تدفق الدم إلى فروة الرأس وإبطاء نمو شعرك.