وصلة رقص لدينا داش مع زوجها عقب عقد قرانهما «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، شاركت الإنفاونسر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، مقاطع فيديو مع زوجها خلال رقصهما برومانسية داخل السيارة، عقب الاحتفال بعقد قرانهما.

وظهرت العريس خلال احتضان عروسه ورقصه معها على نغمات أغنية «هضل أحبه»، للمطرب الشاب عصام النجار، عقب مشاركتها مقطع فيديو يتضمن رقص رومانسية لهما.

إطلالة دينا داش

وأطلت العروس بفستان زفاف أبيض قصير، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أنتي نسخة من أخوكي أحمد داش وزي القمر»، و«ملكة جمال بالأبيض».

معلومات عن دينا داش

يشار إلى أن دينا داش أنفلونسر يتابعها مئات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن تحدثت لـ«الوطن» عن عملها، قائلة إنها تشارك في فعاليات داعمة للمشروع الصغيرة كمتحدثة، لتشجيع الفتيات على بدء مشروعات خاصة بهن في كل المجالات، معربة عن سعادتها بنجاح قناتها على يوتيوب، التي تقدم من خلالها نصائح للفتيات عن الموضة والمكياج، فضلا عن مشاركة جوانب من حياتها الأسرية، وعقد مسابقات مع شقيقيها.

تتلقى دينا داش دعمًا كبيرًا من عائلتها، حيث يحضر والدها معاها أغلب الفعاليات، يراقبها من بعيد في صمت وفخر بنجاحها، موثقا حديثها وتجمع متابعيها حولها بعدسة كاميرته، فيما يحرص شقيقاها على التواجد في بعض المناسبات، لمساندتها، ما يعطيها المزيد من الثقة بنفسها، وتقول دينا: «أبويا وعيلتي دايما في ظهري بجد».

وتقدم دينا نصيحة واحدة للفتيات الراغبات في أن يصبحن «إنفلونسرز»، بأن تتحدث بتلقائية بعيدا عن التصنع، قائلة: «خليكي حقيقية، وقدمي الحاجة اللي بتحبيها واللي بتعبر عنك، وإياكي تتكلمي عن حاجة مش حباها، علشان فاكرة الناس عايزة الكلام ده».