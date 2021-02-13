قدّمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل سابليه الشوكولاتة، من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل سابليه الشوكولاتة

2 و نصف كوب دقيق

ربع كوب كاكاو

نصف كوب بندق مطحون

300 جرام زبدة

بيضة

صفار بيضة

فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 كوب سكر

للحشو

مربى أو كريمة شوكولاتة بالبندق

للوجه

سكر بودرة

طريقة تحضير سابليه الشوكولاتة

تخفق الزبدة مع السكر والدقيق والبيكينج باودر والكاكاو والبندق

تضاف البيضة وصفار البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجينة

تفرد العجينة على ورق زبدة وتقطع لدوائر سليمة ودوائر بها ثقب دائري من المنتصف.

ترص على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم تسوى بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق تقريبًا

تضاف المربى أو كريمة الشوكولاتة بالبندق على الدائرة السليمة ثم توضع الدائرية المفرغة من الأعلى.

يرش السكر البودرة على الوجه، ويقدم السابليه.