تعتبر كرات اللحم من الأكلات المختلفة التي يحرص البعض على تناولها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل كرات اللحم المحشية، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا» على سي بي سي سفرة.

المكونات

كيلو لحم أحمر مفروم للحشو.

2 كوب سبانخ.

شرائح بصل مفروم.

1 كوب مشروم مفروم.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة جبن كريمي.

ربع كوب طماطم مجففة.

ملح وفلفل.

1 ملعقة صغيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة زيت.

للصوص

1 ملعقة صغيرة زبدة .

2 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة جبن ريكفورد. مهروسة.

2 كوب كريمة لباني.

1 مكعب مرق.

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم .

أرز أبيض.

طريقة التحضير

يشوح البصل في زبدة وزيت على النار ثم يضاف الثوم.

يضاف المشروم ثم السبانخ والملح والفلفل.

تضاف الطماطم المجففة ثم ترفع من على النار وتضاف الجبن الكريمي.

يخلط اللحم مع الملح والفلفل ثم تصنع منها كرات وتحشى بخلطة السبانخ والمشروم

تسوى كرات اللحم على النار في القليل من الزبدة والزيت.

للصلصة

يشوح الثوم في زبدة على النار، ثم يضاف مكعب المرق ثم الكريمة اللباني.

تخلط الجبن مع القليل من الكريمة ثم تضاف للصلصة على النار ثم تضاف رشة بقدونس

تضاف الصلصة لكرات اللحم على النار.

تقدم مع الأرز وتزين بالبقدونس.