بدلة رقص على الحجاب ورسالة صالح جمعة.. أزمات صافيناز «عرض مستمر»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت نشر الراقصة صافينا، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتضمن رسالة من اللاعب، وصلت لحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تحتوى على 3 قلوب لصورتها، بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.

وسرعان ما تسائلت صافينار عبر حسابها الرسمي: «مين ده؟ hwa meen da»، لتشتعل أزمة بين الثنائي، ويتصدران محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لتتنوع التعليقات بين المنتقد لصالح جمعة، والمتهم لصافيناز بأنها تبحث عن تصدر «الترند».

وهذه ليست الأزمة الأولى التي تواجه الراقصة الأجنبية خلال الفقرات التالية.

زواج صافيناز من مصطفى شعبان

في 2020، آثارت صافيناز الجدل حول زواجها من الفنان مصطفى شعبان، بسبب نشرها عدة صور خلال لبسها فستان زفاف أبيض منقوش وتاج، بينما كان يرتدي الفنانة بدلة مودرن، إلا أنها نفت الأمر بعد يومين من نشر الصور عبر «إنستجرام»

وتعود تلك الصور إلى مسلسل «أبو البنات» الذي عُرض في 2016، وظهرت خلاله بدور زوجة مصطفى شعبان.

التحريض على الفسق والفجور

وسبق أن أُتهمت صافيناز، بالتحريض على الفسق، على يد على اتهام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لها، ، وذلك عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي في 2019، خلال رقصها مع فتاة بمايو بكيني، إلا أنها نفت الأمر من خلال بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من قبل إدارة أعمالها.

وتضمن البيان: «دائما تحترم القانون المصري وقواعد الرقص الشرقي ولم تحرض يوما على أي شيء ودائما ترتدي بدلة الرقص بقوانين الرقص الشرقي مرتدية شورت، كما موضح بالصور»، مشيرا إلى إلى أن ما حدث في الفيديو الشهير فى الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر المايوه.

وتابع أن أحد رواد الشاطئ هو من فعل ذلك وليس للفنانة الحق أن تمنعها من ذلك، مشددا على احترام القانون المصري والعادات والتقاليد المصرية.

الرقص بالحجاب

في 2018، تعرضت صافيناز لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بالحجاب مع بدلة الرقص خلال إحياء أحد الأفراح، مرتدية بدلة رقص ذهبية اللون وتغطي رأسها بالحجاب.