لاعب كمال الأجسام الكازاخساتاني يثير الجدل بعد تلف زوجته الدمية: هيتجوز فرخة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بعد إثارة لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يوري تولوشكو، للجدل في أعقاب العام الماضي عقب زواجه من دمية جنسية أسماها «مارجو»، عاود من جديد بموقف آخر مثير جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عن رغبته في إقامة علاقة مع «دجاجة».

سفر اللاعب للبحث عن دمية أخرى

وكان «تولوشكو»، سافر من كازاخستان إلى موسكو خلال الأيام الماضية، أملا في البحث عن دمية أخرى للزواج منها، بعدما تهشمت دميته الأولى، قبل أن يعلن عن رغباته الجديدة.

دفع حادث تهشم الدمية «مارجو» اللاعب الكازاختساني للسعي للحصول على المزيد من الدمى الجنسية، فضلا عن تفكيره في تجربة غريبة من نوعها، إذ أعلن عن نيته في دخول علاقة بدجاجة، حسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقال «تولوشكو» خلال تصريحات إعلامية: «لدي مشاريع جديدة في ذهني، فانا حريص على خوض تجربة جنسية جديدة مع دجاجة كبيرة، ولا أستطيع الانتظار كثيرا للأمر».

وتابع اللاعب: «دميتي مارجو لا تزال على قيد الإصلاح، وقد تعهدت على احترامها طيلة الوقت».

إصابة الدمية زوجة لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني في حادث

وفي ديسمبر الماضي، أعلن يوري تولوشكو، تعرض دميته «مارجو» لحادث، عبر خاصية القصص المصورة، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام».

وأكد لاعب كمال الأجسام على أنه يعمل على إصلاحها، وعودتها مرة أخرى، للتمكن من الاحتفال برأس العام الميلادي الجديد سويا.

تولوشكو عن دميته: بغير عليها

ولفت يوري تولوشكو إلى شعوره بالغيرة الشديدة على دميته، ما يمنعه من نشر صورها على تطبيق «إنستجرام»، قائلًا: «ربما أكون أنانيًا جدا»، وكان أعلن انتظاره لها، للاحتفال بأعياد الكريسماس مع ولائم اللحم والسوشي.