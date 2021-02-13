القاهرة - سمر حسين - تعد الكيكة بالبرتقال الشهية، من أشهى الحلويات التي يطلبها أفراد الأسرة، نظرًا لسهولة إعدادها وتقديمها مع الشاي أو العصائر الطبيعية، وإليكِ طريقة تحضيرها مثل أكبر المطاعم.

مقادير كيكة بالبرتقال

2 كوب دقيق أبيض منخول جيدًا

كوب عصير برتقال

كوب سكر أبيض

4 بيضات

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1/2 كوب زيت ذرة

ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيلا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة بالبرتقال

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، في البداية.

أخلطي البيض والسكر باستخدام المضرب الكهربائي، ثم ضيفي الزيت بالتدريج واستمري في المزج.

ضيفي كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى المزيج واستمري جيدًا في الخفق.

ضيفي البيكنج بودر والفانيليا ورشة الملح إلى الدقيق.

ضيفي الدقيق تدريجيًا إلى مزيج البيض والسكر، وامزجي جيدًا حتى تكون العجين.

ضعي الخليط في الصينية المدهونة بالزبدة، وأدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة.

انتظري حتى تمام النضج، وقدميها.