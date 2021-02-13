منها الخضروات والسمك.. أطعمة تحافظ على القدرات الذهنية

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة «إدنبره»، أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيًا مليئا بالخضروات والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة، يمتازون بالقدرات الذهنية القوية.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 500 شخص من كبار السن بعمر الـ 79 عاما، حول عاداتهم الغذائية لاختبار مهارات التفكير لديهم، كما تم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي على أكثر من 350 شخصًا منهم لجمع البيانات حول هياكل أدمغتهم وتشكيل نموذج إحصائي للمقارنة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واتضح من الدراسة أن هؤلاء الذين تناولوا الخضار الورقي والقليل من اللحوم الحمراء خلال مراحل حياتهم تمتعوا بقدرات ذهنية أفضل من غيرهم، حيث يقول الباحثون إنه من الممكن أن يؤثر النظام الغذائي على مناطق معينة من الدماغ لا يمكن رؤيتها من خلال التصوير العصبي.

أكلات تساعد على تحسين قدرات الصحة الذهنية

تناول وجبة خفيفة من المكسرات

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، لكنها مليئة بفيتامين E القابل للذوبان في الدهون، والمعروف بخصائصه الوقائية للمخ.

تناول كمية من المكسرات خمس مرات في الأسبوع على الأقل بدلًا من التسالي بين الوجبات المصنَّعة، مثل رقائق البطاطس أو المعجنات.

تناول السمك مرة في الأسبوع

يساعد تناول الأسماك على تحسين الصحة الدماغية والقدرات الذهنية.

استخدام زيت الزيتون في الطهي

هناك مكون آخر من مكونات النظام الغذائي المتوسطي والمستخدم في النظام الغذائي المتوسطي لتأخير التنكس العصبي وهو زيت الزيتون، حيث يوصي الباحثون باستخدامه كزيت طهي أساسي في الوجبات وتجنب الزبدة والسمن الصناعي.

التوت

يساعد تناول التوت على تحسين القدرات العقلية والوظائف الدماغية، في دراسة استمرت 20 عامًا على 16000 من كبار السن، ممن يأكلون التوت والفراولة، كان لديهم أبطأ معدلات من القدرات الإدراكية.