4 خطوات للتعامل مع حالات الإغماء المفاجئة.. واحذر القيام بهذه الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الإغماء، في معظم الحالات، يحدث دون أي سبب أساسي خطير، على سبيل المثال، قد يصبن النساء الحوامل بالإغماء بسبب الجفاف، ويمكن للأشخاص الذين عانوا من خوف أو ألم مفاجئ أن يفقدوا وعيهم أيضًا لفترة قصيرة من الوقت.

ومن الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما على وشك الإغماء أم لا، لذا إليك ما يجب عليك فعله وما لا يجب في حالة إغماء شخص ما، حسب ما جاء في موقع " brightside" الأمريكي.

الخطوة 1: اجعل الشخص آمنًا:

اجعل الشخص يستلقي على ظهره، وتأكد من أنه يتنفس، ثم ارفع ساقه فوق مستوى القلب لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ، وإذا كان الشخص يرتدي طوقًا أو حزامًا أو ملابس ضيقة، فقم بفكها.

الخطوة الثانية: حاول إنعاش الشخص:

تأكد من وجود الكثير من الهواء النقي، لذا افتح النافذة أو اطلب من الآخرين الابتعاد، وإذا كان الشخص المغمي عليه لم يتناول وجبة الإفطار قم بإعطائه عصير الفاكهة أو شيئًا حلوًا لرفع مستويات السكر في الدم.

الخطوة 3: اقلب الشخص إلى جانبه:

إذا كان الشخص المغمي عليه يتقيأ أو ينزف من فمه، فقم بوضعه على جانبه.

الخطوة 4: اتصل بمقدم الرعاية الصحية:

عادةً ما يستيقظ الشخص الذي أغمي عليه في غضون 20 ثانية، ويجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية إذا كان الشخص:

- يغمى عليه أكثر من مرة في الشهر.

- أو حامل أو تعاني من مرض في القلب أو تعاني من مرض خطير آخر.

- إذا كان له شفاه زرقاء أو تحول لون الوجه إلى اللون الأزرق.

- إذا اصطدمت رأسه عند الإغماء بالأرض أو بشيء صلب.

إليك ما لا تفعله عند إغماء شخص ما:

- يجب تجنب صفع الشخص المغمي عليه على وجهه أو اهتزازه.

-الابتعاد عن رش الماء على وجهه.

- تجنب الصراخ بصوت عالي عليهم.

-عدم وضع وسادة تحت رؤوسهم.