توقعات الأبراج اليوم 13-2-2021: شعور بالحب لـ الحوت.. وقلق لـ الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

لا تنغلق تمامًا على العالم الخارجي، فكن قويا وطمأن نفسك وكذلك من هم تحت مسؤوليتك أن كل شيء سيكون على ما يرام.

برج الثور

قد تكون مرتبكًا بعض الشيء اليوم، على الأرجح، سيكون من الصعب عليك الحصول على قراءة دقيقة لمشاعرك، وما تحتاجه أكثر من أي شيء هو قضاء وقت ممتع بمفردك.

برج الجوزاء

قم بتأمين عواطفك، هذا وقت رائع لاتخاذ الخطوة الأولى، فلا تفوت هذه الفرصة عندما يكون إحساسك الحدسي شديد الحرص.

برج السرطان

شجع الآخرين على الغناء لك كما لو كانت حياتك عبارة عن أوبرا، إبداعك قوي للغاية في هذه المرحلة، لذا دعه يلمع في مناطق غير متوقعة من عالمك.

برج الأسد

قد تكون مصابًا بالقلق لدرجة أنك قد لا تتمكن من إنجاز أي شيء، إذا شعرت أن هذا يحدث لك حتى في أقل درجة، فتوقف عما تفعله وخذ قسطًا من الراحة.

برج العذراء

كن حذرًا من ممارسة إرادتك بقوة تجاه شخص لا يتقبلها حقًا، انتبه لمشاعر الآخرين وكن لطيفًا عندما يتعلق الأمر بالحب والرومانسية.

برج الميزان

يجب أن يكون هذا يومًا جيدًا بالنسبة لك، لا بد أن يكون وعيك أكثر حدة اليوم، لذا استخدم هذه القدرة للبقاء متيقظًا ومنفتحًا على ما يحدث من حولك.

برج العقرب

هناك صوت داخلي هادئ يحذر من أنك قد تضع نفسك في مشكلة كبيرة، قد يكون من الضروري اتباع نهج متحمس تجاه الحب، ولكن قد لا يكون هذا هو أفضل يوم للعمل.

برج القوس

ستكون فكرة رائعة أن تبهر حبيبك بوجبة لذيذة مطبوخة في المنزل، وضع المزيد من العاطفة في المعادلة وأعد إشعال الشرارة التي ربما تكون قد انطلقت مؤخرًا، لا تتردد في أن تكون المحرض في الحب.

برج الجدي

ستكون فكرة جيدة أن تتواصل مع الآخرين اليوم في مكان مريح ومنفتح، قل ما تشعر به بدلاً من مجرد التركيز على ما تعتقده .

برج الدلو

إذا شعرت أن شيئًا ما صعبًا، فهذه علامة على استخدام طاقتك بشكل أفضل في مكان آخر.

برج الحوت

قد يشعر قلبك اليوم بحب أكبر، وهو أمر جيد لأنك ستحتاج إليه على الأرجح.