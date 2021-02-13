كواليس حفل الزفاف.. 13 صورة لـ دينا داش قبل وبعد المكياج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك «رزق صالون» مقطع فيديو للإنفلونسر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، خلال تحضيرات حفل زفافها اليوم، وتحديدًا قبل وبعد المكياج، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط تفاعل واسع من الجمهور، وتصديرها ترند موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

واعتمدت دينا على شعر انسيابي يحمل بعض التموجات ومكياج أسموكي، وحذاء بكعب عالي.

واحتفلت الإنفلونسر دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، بحفل زفافها اليوم، بحضور أسرة العروسين، مشاركة لقطات من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وأطلت العروس بفستان زفاف أبيض قصير، والذي تميز بأنه بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أنتي نسخة من أخوكي أحمد داش وزي القمر»، و«ملكة جمال بالأبيض».

يشار إلى أن دينا داش أنفلونسر يتابعها مئات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن تحدثت لـ«الوطن» عن عملها، قائلة إنها تشارك في فعاليات داعمة للمشروع الصغيرة كمتحدثة، لتشجيع الفتيات على بدء مشروعات خاصة بهن في كل المجالات، معربة عن سعادتها بنجاح قناتها على يوتيوب، التي تقدم من خلالها نصائح للفتيات عن الموضة والمكياج، فضلا عن مشاركة جوانب من حياتها الأسرية، وعقد مسابقات مع شقيقيها، ليتجاوز عدد متابعيها الـ160 ألفا على يوتيوب، والـ250 ألفا على «إنستجرام».

تتلقى دينا داش دعمًا كبيرًا من عائلتها، حيث يحضر والدها معاها أغلب الفعاليات، يراقبها من بعيد في صمت وفخر بنجاحها، موثقا حديثها وتجمع متابعيها حولها بعدسة كاميرته، فيما يحرص شقيقاها على التواجد في بعض المناسبات، لمساندتها، ما يعطيها المزيد من الثقة بنفسها، وتقول دينا: «أبويا وعيلتي دايما في ظهري بجد».

وتقدم دينا نصيحة واحدة للفتيات الراغبات في أن يصبحن «إنفلونسرز»، بأن تتحدث بتلقائية بعيدا عن التصنع، قائلة: «خليكي حقيقية، وقدمي الحاجة اللي بتحبيها واللي بتعبر عنك، وإياكي تتكلمي عن حاجة مش حباها، علشان فاكرة الناس عايزة الكلام ده».