الامارات | تايلور سويفت تعيد إطلاق أسطوانة قديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تعيد إطلاق أسطوانة قديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت المغنية الأميركية تايلور سويفت، أول من أمس، أنها ستطلق قريباً نسخة جديدة من أسطوانتها الثانية «فيرلس» التي أعادت تسجيلها، لأنها لم تعد تملك حقوق الأسطوانة الأصلية.

وكانت سويفت قد خاضت علناً عام 2019 معركة لاستعادة ملكية تسجيلات أسطواناتها الست الأولى، بعد استحواذ قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون على شركتها السابقة للتسجيلات «بيغ ماشين».

وفي عقود كثيرة، يعتبر المنتج مالكاً للتسجيلات الأصلية لقاء تحمله المخاطر المالية.

وغالباً ما يكون توازن القوى عند توقيع العقد في صالح شركة التسجيلات، كما حدث مع تايلور سويفت التي كان أول عقد لها في الـ15 من عمرها عندما كانت غير معروفة.

وفي أغسطس 2019، أعلنت سويفت التي بدأت حياتها المهنية بموسيقى الكانتري الريفية، أنها تريد إعادة تسجيل أغنياتها لاستعادة السيطرة على أعمالها.

وعند انتهاء العقد في نوفمبر 2018، انضمت سويفت إلى شركة «يونيفرسال»، وأوضحت علناً أن «بيغ ماشين» لم تسمح لها باستعادة حقوق تسجيلاتها.

وأعلنت سويفت عبر شبكة «إيه بي سي» أنها ستطلق «لاف ستوري»، إحدى الأغنيات ضمن الأسطوانة المعاد تسجيلها «فيرلس».

وأضافت المغنية البالغة 31 عاماً أن الأسطوانة بأكملها ستصدر قريباً، مع غلاف فني جديد وست أغنيات إضافية استبعدت عند التسجيل الأول عامي 2007 و2008.

وذكر موقعها الإلكتروني الرسمي أن الأسطوانة ستصدر في التاسع من أبريل المقبل تحت عنوان «فيرلس (نسخة تايلور)»، في إشارة إلى أن المغنية استعادت ملكيتها لموسيقاها.

وكانت أسطوانة «فيرلس» قد حصدت عام 2009 جائزة «غرامي» لأسطوانة العام، وشكلت أول اختراق لمغنية الكاونتري في عالم موسيقى البوب.

وفي عام 2017، حصل الألبوم على شهادة الماس، ما يعني أن أكثر من 10 ملايين نسخة بيعت منه في الولايات المتحدة وحدها.

وفي نوفمبر الماضي، باع سكوتر براون وشركته «إيتاكا هولدينغز» حقوق أسطوانات تايلور سويفت الست الأولى إلى شركة «شامروك هولدينغز» الاستثمارية مقابل مبلغ قدره عدد من وسائل الإعلام الأميركية بأكثر من 300 مليون دولار.

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أبريل المقبل من المقرر أن تصدر الأسطوانة تحت عنوان «فيرلس (نسخة تايلور)».

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