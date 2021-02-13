الامارات | جلستان حواريتان في اتحاد كتاب الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن جلستان حواريتان في اتحاد كتاب الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات جلستين حواريتين، أقيمت الأولى بعنوان «المسرح الشعري وأسئلة الغياب»، شارك فيها كل من رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري يوسف إسماعيل، والإعلامي والمخرج المسرحي جمال مطر، وأدار الجلسة القاص محسن سليمان.

وناقشت الجلسة موضوعات عدة، من أبرزها لغة المسرح الشعري ومدى إيصالها للجمهور.

والثانية نظّمها فرع الاتحاد في دبي، بعنوان «الشباب كيف يبدعون نصوصهم»، استضافت أمل السهلاوي، وحصة عبدالله، وعفراء محمود، وأدار الجلسة الأديب محمد المرزوقي.

وتناول الحوار جوانب عدة، منها اختيار الكتّاب لمجالات الكتابة التي يبدعون فيها، كما تطرق الحوار إلى قضايا الشباب، ودورها في الأعمال الأدبية.

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