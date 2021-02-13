الامارات | حظر صيد الذئاب الأيبيرية في مناطق إسبانية

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر صيد الذئاب الأيبيرية في مناطق إسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى فرض حظر على صيد الذئاب في المناطق الريفية بإسبانيا إلى مواجهة بين المزارعين، الذين يخشون على سبل كسب رزقهم، ودعاة حماية البيئة الذين يشيدون بالخطوة. وبموجب قرار من وزارة البيئة، الأسبوع الماضي، سيمتد حظر صيد الذئب الأيبيري من جنوب إسبانيا حتى نهر دورو شمالاً، إذ لايزال يُسمح بالصيد الخاضع للرقابة. ومنذ الستينات، زاد عدد الذئاب الأيبيرية في إسبانيا من بضع مئات إلى ما بين 1500 و2000، ويتركز أكثر من 90% منها في الشمال.

وتكيف المزارعون في بعض المناطق مع العيش مع الذئاب، وبناء حظائر تحيطها أسوار عالية لحماية قطعانهم. وقال راعي الماشية إيزاك رويث أولثابال: «لا يمكن أن تعيش الذئاب والماشية معاً.. سيتعين عليهم تغيير هذا الأمر، وإلا سيختفي كثيرون منا نحن المزارعين».

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