الامارات | أين تذهب.. احتفل بالرومانسية في «نخلة جميرا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. احتفل بالرومانسية في «نخلة جميرا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 فبراير 2021

سواء أمضيت عشاءً عادياً للاحتفال بمنأى عن الضغوط، أو تتطلع إلى عشاء رومانسي على ضوء الشموع، فإن 14 فبراير هو اليوم المثالي، لخوض تجربة رائعة بأفضل المطاعم المنتشرة في «نخلة جميرا» مع «نصفك الآخر».

اختر أفضل موعد، من خلال دليلنا للمطاعم الذي يجعلك تتمتع بهذا اللقاء في يوم «الفالنتاين»، في «ذي بوينت» و«بالم ويست بيتش» و«كلوب فيستا ماري». فهذه الوجهات الثلاث التي تتميز بإطلالاتها الخلابة تمنحك أهم عنصرين أساسيين لتمضية ليلة ساحرة، هما: المناظر الخلابة، والطعم الرائع للمأكولات.

وتضم هذه الوجهات المثالية، المطلة على الشاطئ، مجموعة من الفنادق والمطاعم الفاخرة، التي تقدم مختلف أنواع المشروبات، بالإضافة إلى مناظر مطلة على البحر. ويُعتبر «بالم ويست بيتش» موطناً لـ300 شجرة نخيل مزودة بإضاءة ليلية، تمتد على مسافة 1.6 كيلومتر على طول الكورنيش والواجهة البحرية. وتشكل المطاعم المتعددة المنتشرة في هذا الموقع الرائع أماكن مثالية لتمضية ليلة «الفالنتاين»، بما في ذلك الملاذات المريحة، مثل: «كوكو باي» الحاصل على جوائز، و«لاكي فيش» و«جونز ذا جروسر» و«أورانج كاميليون» النابض بالحياة و«لاكي فيش» الفاخر. وللاحتفال بيوم «الفالنتاين» على الطريقة المكسيكية، أعدّ «سينور بيكو» كوكتيلات خاصة مع خصم 20%.

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