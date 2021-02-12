أول ظهور لياسمين صبري بعد زيارة مستشفى أبو الريش: لابسة مجوهرات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الذي يعد أول ظهور لها عقب زيارتها لمستشفى أبو الريش، وتصدرها محرك البحث جوجل.

إطلالة ياسمين صبري خلال جلسة تصويرها

وأطلت ياسمين صبري بأزياء سوداء بدون أكمام، مع استعراضها لمجوهراتها التي تزين يديها، فضلا عن القلادة الألماسية حول رقبتها.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة تصوير، التي حصدت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «أنتي مغطية نفسك بالمجوهرات، هتتحسدي كده»، و«ملكة جمال في كل أحوالك»، و«أكلى واحدة بتتصور في الدنيا كلها».

يذكر أن ياسمين صبري، ظهرت خلال زيارتها لمستشفى أبو الريش بسترة طويلة، مع بنطلون فضفاض باللون القرمزي الفاتح، المزود بخط أبيض من الجانبين، وبلوزة بيضاء، مع مكياج بسيط وشعر منسدل يحمل بعض التموجات، مع إلتزامها بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء كمامة طبية سوداء اللون.

سعر إطلالة ياسمين صبري في مستشفى أبو الريش

إطلالة ياسمين صبري من توقيع دار الأزياء العالمية dolce and gabbana، ويتجاوز سعر البنطلون 850 دولار أمريكي، الذي يعادل 13287 جنيه مصري، فيما يتخطى سعر السترة وحدها 2000 يورو، ما يعادل الـ37 ألف جنيه مصري، ليتخطى سعر البدلة الـ50 ألف جنيه مصري.

زيارة ياسمين صبري لمستشفى أبوالريش

وكانت إدارة مستشفى أبو الريش، حرصت على الاستقبال الحافل للفنانة، بحضور الدكتورة منى الغمراوي مدير عام المستشفى، ومجموعة من الطاقم الطبي والمسؤولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية، الفنانة ياسمين صبري، في الزيارة التي اعتبرت ترويجا إيجابيا ودعوة للمساهمة في دعم المستشفى.

وقدمت ياسمين صبري، تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمها في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.