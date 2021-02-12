منها البكاء المفرط.. علامات تدل على مشاكل الصحة العقلية للطفل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تظهر بعض المشاكل الصحية على الأطفال في عمر مبكر دون أن يلاحظ الآباء، ولكن مشاكل الصحة العقلية تُلاحظ منذ السنوات الأولى من عمر الطفل، وتظهر بعض العلامات التي تشير إلى التعب العقلي، منها كما ذكرها موقع «times of india»، والتي جاءت كالتالي:

الصداع وآلام المعدة

يشتكى الطفل الذي يعاني من مشاكل عقلية من الصداع وآلام المعدة.

أعراض جسدية

يمكن أن تكون الأعراض الجسدية مثل توتر العضلات، الصداع، الأرق، ضعف مستوى التركيز.

بكاء مفرط وخوف

قد يعاني الأطفال من البكاء المفرط والخوف والكوابيس المتكررة.

نوبات الغضب والعدوانية

يمكن أن يصاب الأطفال بنوبات الغضب والعدوانية، عندما تطلب منهم القيام بشيء لا يريدون فعله، لكن إذا أصبح شيئاً متكرراً وظهر تغيير جذري في سلوكهم، فهذا ليس طبيعيًا، فلابد من العثور على السبب الجذري لهذا السلوك أو طلب المساعدة من المتخصصين.

التغييرات في الأداء المدرسي

إذا لاحظت الأم انخفاضًا في أداء الطفل، قد يكون عدم الانتباه في الفصول الدراسية وعدم المشاركة في الأنشطة والتسرب من الدروس، علامات على التوتر أو الاكتئاب.

فقدان الشهية أو فقدان الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن المفاجئ للطفل وفقدان الشهية علامة على تدهور المهارات العقلية للطفل، وإصابته بالاكتئاب، يمكن أن يساعد البحث عن العلاج السلوكي في الوقت المناسب، على التغلب على هذه المشكلة.

ما هى أعرض ضغط الصدمة النفسية؟

تكون استجابة الأطفال مختلفة للصدمة النفسية، حيث أنع مع الصدمة يجد الطفل صعوبة فى النوم، أحلام مخيفة وكوابيس، وأحيانا لا تظهر الأعراض بعد الصدمة مباشرة، بل تمتد لأيام أو أسابيع.

تظهر على الأطفال علامات التبول الليلي ومص الأصابع.

ضعف التركيز.

يصبح الطفل متوترا ولا يطيع التوجيهات من ذويه.

يعانى من أعراض جسدية مثل الصداع وآلام المعدة.