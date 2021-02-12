رقص وسيارة مكشوفة.. مراسم احتفال زوجة وليد سليمان بفوز الأهلي «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، شاركت ياسمين أمل، زوجة نجم النادي الأهلي وليد سليمان الملقب بالحاوي، كواليس احتفالها بفوز ناديه بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021.

وظهرت ياسمين أمل بأزياء سوداء، مرتدية حجاب أسود اللون، خلال إمساكها بعلم النادي الأهلي للاحتفال بالبطولة، أثناء جلوسها مع زوجها داخل سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.

وأطل نجم النادي الأهلي بأزياء رياضية، وبجواره بوكية كبيرة من الورد، خلال رقصه للاحتفال، وسط تمايل زوجته بالعلم على نغمات الأغاني خلال الاحتفال بالفوز.

فوز الأهلي بالبرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021

ويشار إلى أن النادي الأهلي نجح مساء أمس في الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد تعادله مع فريق بالميراس البرازيلي سلبيا في الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، ويظفر بالمركز الثالث في البطولة المقامة على الملاعب القطرية، والتي بدأت في 4 فبراير واختتمت اليوم 11 من الشهر نفسه.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، هنأ الأهلي ببرونزية الأندية، حيث وجه المهندس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الإنجاز الذي حققه فريقه الكروي بالفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ودوّن «أبو ريدة» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»: «ألف مبروك لأبطال النادي الأهلي تحقيق البرونزية التاريخية بكأس العالم للأندية ورفع اسم الكرة المصرية والأفريقية عاليا».