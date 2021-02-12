يتابعها أكثر من نصف مليون.. معلومات عن دينا داش بعد تصدرها التريند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت البلوجر والإنفلونسر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، تريند موقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، عقب احتفالها بحفل زفافها وسط أجواء عائلية.

وخلال الزفاف، أطلت «دينا» بفستان أبيض قصير فوق الركبة مصمم من التُل وشفاف من الظهر، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، مع وضع مكياج هادئ تناسب مع لون بشرتها.

فتيات يعبرن عن إعجابهم بزفاف دينا داش

وخلال التعليقات، عبرن مجموعة من الفتيات عن إعجابهم الشديد بإطلالة البلوجر الشهيرة، فضلا عن كواليس حفل زفافها، فجاء من بين التدوينات عبر تطبيق «تويتر»، «دينا داش هتفتح نفسي على الجواز، ستوري دينا داش خلتني عايزة أتجوز، مش هتنازل عن حلاوة كابل دينا داش ومحمود جوزها».

معلومات عن دينا داش

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن البلوجر دينا داش.

- من مواليد عام 1996، أي تبلغ من العمر 25 عامًا.

- الشقيقة الكبرى للفنان الشاب أحمد داش.

- تمتلك قناة على «يوتيوب» تقدم من خلالها نصائح للفتيات حول استخدام الماكياج والموضة.

- عادة ما تقدم نصائح للفتيات الراغبات في أن يصبحن «إنفلونسرز».

- يتخطى عدد متابعيها الـ600 ألف شخص، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تحرص على مشاركة متابعيها صور مختلفة من حياتها اليومية.

- تكبر شقيقها الفنان أحمد داش بـ 4 أعوام، حيث أنه من مواليد عام 2002.

- تحرص دائما على تقديم الدعم والتشجيع لشقيقيها «أحمد وكريم».

دينا داش: مش مصدقة إني مؤثرة للدرجة دي

وخلال تصريحات سابقة لـ«هن»، أعربت البلوجر الشهيرة عن سعادتها البالغة حول تفاعل الفتيات معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «مش مصدقة إني مؤثرة للدرجة دي، ودايما بتفاجئ بتعليقات الناس الحلوة، ومتابعتهم ليا للدرجادي».