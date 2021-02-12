احذر.. 7 علامات تشير إلى شيخوخة وجهك قبل الآوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الطبيعي أن نتقبل حقيقة أن بشرتنا ستتقدم في العمر بمرور الوقت، ولكن يمكن أن تظهر علامات شيخوخة الجلد بالفعل خلال العشرينيات من العمر، ومعظم هذه التغييرات غير ضارة ولكنها قد تجعلنا نشعر بعدم الارتياح بل وتؤثر على ثقتنا.

أورد موقع "brightside" أبرز 7 علامات تشير إلى أن شيخوخة وجهك قبل آوانه، وهي كالتالي:

1- نتوءات صغيرة على وجهك:

هذه النتوءات الصغيرة تسمى ميليا، وهي نتوءات بيضاء صغيرة تظهر عادة حول الأنف والخدين، ويمكن أن تتطور عندما تبدأ بشرتنا في فقدان قدرتها على التقشير، وقد يؤدي الاستخدام المفرط لمنتجات مثل كريمات الستيرويد إلى جعل بشرتنا تشيخ بشكل أسرع وتسبب الميليا.

2- شفتيك تصبح أرق:

إذا لاحظت أن شفتيك تبدأ في الترقق في العشرينات من العمر، فمن المحتمل أن بشرتك تتقدم في العمر بسرعة أكبر من المعتاد، وقد يكون السبب الرئيسي هو انخفاض الكولاجين في شفتيك، ويمكن أن يكون أيضًا بسبب الجفاف والتعرض المفرط للشمس ونقص فيتامين سي.

3- جلدك يتضرر بسهولة:

قد تشيخ بشرتنا أيضًا بشكل أسرع إذا أصيبنا بكدمات يبدو أنها تظهر بشكل غامض من العدم، ويحدث هذا لأن بشرتنا أصبحت أرق من المعتاد، ما يجعلها أكثر عرضة للكدمات وبطء التئام الجروح، ويمكن أن يساعد ترطيب الجلد بشكل متكرر في منع ذلك.

4- تبدأ جفونك في التدلي:

قد تحتاج إلى التوقف عن فرك عينيك أكثر من المعتاد إذا لاحظت أن جفونك بدأت في التدلي، ويُعرف أيضًا باسم تدلي الجفون، ويمكن أن يحدث تدلي الجفون أيضًا مع الاستخدام المتكرر للعدسات اللاصقة.

5- تغير شكل طرف أنفك:

بالنسبة لمعظم الأشخاص، يحدث تغييرا في شكل الأنف بشكل طبيعي في الأربعينيات من العمر، ويمكن أن تؤدي شيخوخة الجلد بسبب الآثار الضارة للشمس إلى حدوث ذلك في وقت أقرب.

6- الكثير من الشامات الحمراء على وجهك:

تُعرف هذه الشامات الحمراء أيضًا باسم الأورام الوعائية الكرزية وتوجد بشكل شائع في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، مع زيادة حدوثها أيضا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وتعد هذه البقع الحمراء ليست ضارة، ولكن هناك خيارات لمن يريدون إزالتها، مثل جراحة الليزر.

7- لديك عيون منتفخة:

سبب وجود العيون المنتفخة، بغض النظر عن قلة النوم، هو تراكم السوائل حول أعيننا، وتتمثل إحدى طرق التخلص من هذه المشكلة في استبعاد الأطعمة المالحة من نظامنا الغذائي لمنع زيادة احتباس الماء في منطقة العين.