صور.. 10 فصائل متشابهة من الحيوانات لا نستطيع التمييز بينها بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا يزال العلماء يكتشفون فصائل وأنواع جديدة من الحيوانات، فمملكة الحيوان تتمتع بتنوع هائل يكاد يكون من المستحيل حصر تلك الأنواع المختلفة حول العالم.

والتميّز والتنوع قد يصل للفصيلة الواحدة، حتى يصعب في بعض الأحيان ملاحظة الفروقات بينهم، ولهذا جمعنا لكم اليوم 16 زوجاً من الحيوانات التي لا يمكن تمييزها عن بعضهم البعض من الوهلة الأولى في أغلب الحالات، وفق ما ذكر موقع "برايد سايد".

1. الجاكوار والفهد

قد تعتقد عند النظر إلى النمور (leopard) واليغور (أو النمر الأمريكي والمعروف أيضاً باسم الجاكوار – Jaguar) من الوهلة الأولى أنهما من نفس النوع، ولكن على الرغم من أوجه التشابه بينهما، إلا أن هذه القطط الكبيرة تعيش في قارات ومناطق مناخية مختلفة.

فالفهود تعيش في غابات السافانا الأفريقية، بينما الموطن الأصلي لليغور هو الغابات الاستوائية في أمريكا الجنوبية، وليس هذا وجه الاختلاف الوحيد فعند التدقيق ستكتشف أن الجاكوار أكبر وأضخم في الحجم. وعلى عكس الفهود والعديد من القطط الأخرى، فإنهم مغرمون بالمياه.

2. القاطور والتمساح

قد يختلط عليك الأمر أولاً، ولكن بمجرد التدقيق يُمكنك التعرف عليهم بسهولة من خلال شكل الفك، فالتمساح (Crocodile) له فك مدبب وطويل قليلاً كما أنه يتخذ شكل حرف V بينما القاطور (Alligator) يمتلك فك أعرض وأقصر ويكون أقرب لحرف U.

بالإضافة إلى اختلاف شكل الأسنان: يظهر فك التمساح مُزيّن بالأسنان، فابتسامته العريضة هي أكثر ما يُميّزه. على العكس في القاطور، ففكه العلوي أعرض قليلاً من الفك السفلي، ولهذا السبب فإن أسنانه غير مرئية في أغلب الأحيان.

3. حشرة الدبور مقابل حشرة الهورنت

تتميز حشرة الهورنت (Hornet) بأنها أكبر حجماً وتتخلل البقع السوداء لونها البرتقالي بدلاً من الخطوط، بينما حشرة الدبور أو الزنبور (Wasp) فألوانها زاهية أكثر ولديها حلقات صفراء وسوداء. وبالرغم من الاختلاف النسبي في شكل كلا الحشرتان إلا إنهما تتفقان على أنهما يمثلان خطراً على الإنسان ويجب الابتعاد عنهما وتجنبهما بقدر الإمكان.

4. الفقمة وأسد البحر

تبدو الفقمة (Seal) كحيوانات لطيفة وضخمة وعلى الجانب الآخر تبدو أسود البحر (sea lion) مثل البهلوانات في السيرك، فأكثر ما يُميّز الفقمة بأنها مُغطاة بالفراء وتمتلك زعانف أمامية صغيرة الحجم تمنعها من المشي وتجبرها على هزّ وتحريك بطونها للتحرك، بينما يغطي جسد أسود البحر جلداً أملساً وتمتلك زعانف عريضة تساعدها في التنقل على الأرض.

5. السلحفاة البحرية والسلحفاة البرية

وبما أننا ذكرنا السلحفاة فبالطبع لن ننسى سمة البطء فهي لن تختلف مهما اختلف النوع. وفي العموم تمتاز السلحفاة بأربعة أرجل وصدفة صلبة، ولكن صدفة السلحفاة البحرية (Turtle) تتميز بنمط أشبه بالبقع والدوائر الموجودة على الماء، ليسهُل عليها الاختباء بشكل أفضل في برك المياه. على النقيض صدفة السلحفاة البرية (tortoise) والتي تقضي معظم وقتها على الأرض، لذا تجد الصدفة أشبه بصخرة حقيقية.

6. الحِمار مقابل البغل

هذا الأمر محيّر قليلاً، لأنه في حين أن الحِمار (Donkey) من فصيلة خاصة، إلا أن البغل (Mule) ما هو إلا هجين بين الحِمار والحِصان، ولهذا فمن المتوقع أن يأخذ الابن بعض السمات الشكلية من الآباء، لذلك تجد أن البغل يتخذ رأس الحِصان بأذني حِمار كبيرتين بشكل مختلف.

7. الدولفين وخنزير البحر

الدولفين (Dolphin) من الحيوانات القريبة من القلب، فأكثرنا يعشقها، ولكن المفاجأة أنه يوجد حيواناً آخر يُدعى بخنزير البحر (porpoise) يشبه الدولفين كثيراً ولكن عند التدقيق تجد أنهما مختلفان في بعض النقاط مثل: تمتلك الدلافين أنفاً طويلة، كما أن أجسامها رفيعة، وزعانف ظهرها منحنية. أما خنزير البحر فيمتلك أنف مسطح غير طويل بل إنه أكثر استدارة، كما أنه يمتلك زعانف ظهرية ثلاثية، وفي العموم هو أقصر طولاً.

8. النسر والصقر وصقر الشاهين

النسر (Eagle) هو أكبر طائر من الجوارح، فهو يُعد من الطيور العملاقة والقوية، التي تُفضل العيش في المساحات المفتوحة مثل المنحدرات والجبال. أما الصقور (Hawk) فهي تكون أصغر حجماً، وبالتالي أكثر خفة ورشاقة في الهواء، كما أنها قادرة على المناورة في المناطق الضيقة والمغلقة أكثر.

وأخيراً الصقور الجوالة (Falcon) أو كما يُطلق عليها في أهل الجزيرة العربية الشيهانة، فهي الأصغر والأسرع من بين الثلاثة ولديها حدة بصرية أقوى، كما أنها تمتلك عيون أكبر ومناقير أقصر.

9. الفأر والجرذ

يختلط علينا الأمر كثيراً عند رؤية القوارض الصغيرة مثل الفأر (Mouse) والجرذ (Rat)، ولكن يُمكن التمييز بينهما من خلال ثلاثة أشياء: حجمها وذيلها وآذانها. الفئران تكون صغيرة الحجم حتى بالمقارنة مع صِغار الجرذ، ويمتلكون ذيول رفيعة طويلة مغطاة بالفراء، على عكس ذيول الجرذان والتي تكون سميكة قليلاً وبلا شعر.

كما أن للفئران آذان كبيرة مقارنة بأجسامها، وتتخذ الشكل المستدير قليلاً وتتميز بمرونتها، مع وجه صغير مثلثي الشكل، على عكس الجرذان.

10. طائر النورس مقابل طائر القطرس

غالباً ما يُفضل طائر النورس (Seagull) العيش بالقرب من المياه، سواء كان ذلك في البحر أو البرك، كما أنه يغوص في المياه ويصطاد السمك بمهارة عالية أشبه بالبهلوان، ولكن التحليق لمسافات طويلة لا يستهويه، وهذا على عكس طيور القطرس (Albatross)، التي تعشق التحليق لمسافات طويلة، لدرجة أنه يُمكننا القول بأنها تعيش في طيران وتحليق مستمر فوق البحر رغم بدانة أجسامها نوعاً ما، كما أنها تمتلك فتحات أنف فريدة تسمح لها بإزالة الملح من الماء والطعام.