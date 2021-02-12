"أهم هدية".. 4 فوائد صحية لـ"العناق" بين الزوجين في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

بعد غدِ الأحد، يحتفل العالم بعيد الحب 14 فبراير الجاري، كما هو المُعتاد، فيستعد كثيرون لشراء الهدايا وتنسيق الخروجات والتعبير عن الحب لشريك الحياة.

لكن كثيرون من الأطباء أجمعوا أن أهم الهدايا الغالية هو العناق أو "الحضن" بين الأزواج، لما له من فوائد صحية ونفسية نوردها لكم وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان:

1- يقلل التوتر:

إذا عانقتِ زوجك بعد يوم من ضغوطات العمل والإرهاق، فإن كل هذا التعب سيزول، ويشعر بالراحة والحب، إذ يمنح "الحُضن" إحساسا بالأمان والدعم والحب بين الطرفين.

2-يحمي من اﻷمراض:

تعمل تأثيرات العناق على تقليل التوتر، وبالتالى الحفاظ على الصحة، وفي دراسة أجريت على أكثر من 400 شخص بالغ وجد الباحثون أن الحضن يقلل من فرصة الإصابة بمرض الضغط وأمراض القلب بسبب الحب والدعم بين الأزواج والذي يتجسد في العناق.

3- يعزز من صحة قلبك:

في إحدى الدراسات، قسّم العلماء مجموعة من نحو 200 بالغ إلى مجموعتين، الأولى ساد العناق بين الأزواج لمدة 10 دقائق و20 ثانية، والثانية جلسوا في صمت نفس المدة.

وجد الباحثون أن المجموعة اﻷولى لديها انخفاضا أكبر في مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مقارنة بالمجموعة الثانية.

4- يجعلك أكثر سعادة:

اﻷوكستوسين مادة كيميائية في أجسامنا يسميها العلماء أحياناً "هرمون الدلال"، وهذا بسبب أن ارتفاع مستوياته عندما العناق أو الاقتراب من شخص تحبه، له تأثير قوي على النساء، حيث يسبب انخفاضاً في ضغط الدم وتقليل الإجهاد ويعطي إحساسا بالسعادة والرضا.

5- يساعد في التقليل من الخوف:

يقلل أيضا من مستويات الخوف والقلق عند، فعند شعور الزوجة بالخوف واحتضانها ستهدأ وتشعر بالراحة والأمن.

وقالت الدكتورة فيرجينيا ساتير أخصائية علاج أسري بالولايات المتحدة إن الإنسان يحتاج إلى أربع مرات للعناق في اليوم من أجل البقاء، وإلى 8 لتحسين النفسية ويحتاج إلى 12 من أجل النمو، وأكدت الدراسات أن العناق المنتظم بين اﻷزواج حتى لو كان قصيراً فله تأثيرات إيجابية بشكل خاص على صحة العقل والجسم.