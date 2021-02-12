المنقذ للحياة.. عقار جديد لحالات الإصابة الخطيرة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أعطت الأدوية المستخدمة عادة لعلاج التهاب المفاصل الأمل لمرضى فيروس كورونا ذوي الحالات الخطرة بالمستشفيات، حيث أظهرت الدراسات أن عقار "توسيليزوماب" المستخدم لعلاج التهاب المفاصل، يمكن استخدامه بنجاح لعلاج حالات الإصابة الشديدة بكورونا، وأنه فعالًا في علاج المرضى المصابين بأمراض خطيرة وإنقاذ أرواحهم.

وفقا لما ذكر موقع express يقول خبراء إن العقار من الممكن أن يحد من مخاطر الوفاة بين المرضى في المستشفى، وهي أخبار مرحب بها بالنظر إلى معدل الوفيات المرتفع للغاية في المملكة المتحدة.

توفير العقار بالمستشفيات البريطانية

قال وزير الصحة مات هانكوك: "نحن نعمل بسرعة وبصورة وثيقة مع الزملاء في جميع أنحاء النظام الصحي والقطاع لضمان أن يتمكن كل مريض يحتاج إلى هذا العلاج من الوصول إليه، مما يقلل من الضغوط الإضافية وانقاذ الآلاف من الأرواح. "

وأشار وزير الصحة البريطاني إلى أن الدواء سيكون متاحًا للمرضى في المستشفيات NH اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وسيتم استخدامه مع المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

ما هو توسيليزوماب؟

هو دواء عن طريق الوريد يستخدم عادة في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ووجد الباحثون أنه قد قلل بشكل كبير من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث تم علاج كل 25 مريضًا بالعقار.

وشارك أكثر من 4000 مريض في التجربة، والتي وجدت 596 أي 29 بالمائة من المرضى في مجموعة توسيليزوماب ماتوا في غضون 28 يومًا، مقارنة بـ 694 (33 بالمائة) مريضًا في مجموعة الرعاية المعتادة.

كما قلل توسيليزوماب بشكل كبير من فرصة التقدم إلى التهوية الميكانيكية الغازية أو الوفاة من 38 في المائة إلى 33 في المائة بين أولئك الذين لم يخضعوا للتهوية الغازية عندما دخلوا في التجربة، ووجدت الدراسات أيضًا أنه يمكن أن يقلل الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى لمدة تصل إلى 10 أيام.

يقلل الدواء من الالتهاب، وهو أمر شائع ويمكن أن يكون خطيرًا جدًا لدى مرضى فيروس كورونا لأنه يمكن أن يتسبب في تلف الرئتين والأعضاء الأخرى.

الدواء متاح بالفعل على نطاق واسع في المملكة المتحدة، ولكنه مكلف - يصل سعره إلى 500 جنيه إسترليني للجرعة، لكن المرضى سيحتاجون فقط جرعة واحدة من الدواء.

تمت التوصية باستخدام هذا الدواء من قبل خدمة الصحة البريطانية لجميع المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع الستيرويد Dexamethasone ، والذي تمت الموافقة عليه بالفعل للاستخدام في مرضى فيروس كورونا.

قال بيتر هوربي- أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب في نافيلد، جامعة أكسفورد، وكبير الباحثين المشترك في برنامج التعافي: "أظهرت التجارب السابقة لتوسيليزوماب نتائج متباينة، ولم يتضح أي المرضى قد يستفيدون من العلاج".

وأضاف: "نحن نعلم الآن أن فوائد توسيليزوماب تمتد إلى جميع مرضى كوفيد الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين والالتهابات الكبيرة"، لافتًا إلى أن التأثيرالمزدوج للديكساميثازون بالإضافة إلى توسيليزوماب مثير للإعجاب ومرحب به للغاية."

وقالت الدكتورة شارلوت سمرز- طبيبة العناية المركزة في مستشفى أدينبروك في كامبريدج: "هذه النتائج خطوة هائلة إلى الأمام، يبدو أن هذا العلاج يُبعد الناس عن وحدة العناية المركزة، لذلك لا يحتاجون أبدًا إلى رؤية أشخاص مثلي، وهذا أمر جيد فقط".