كيف تتألّقين خلال مرافقة أولادك مثل إيفانكا ترامب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 10:47 مساءً - بعد عودتها الى الحياة الطبيعية والابتعاد عن البيت الأبيض، عادت ابنة الرئيس الأميركي السابق إيفانكا ترامب الى إطلالاتها العادية ولكن العادي يتخذ شكلاً آخر مع إيفانكا التي تروّج من دون قصد لكل ما ترتديه فينفذ من الأسواق كما حصل معها في مدينة ميامي- فلوريدا، عندما ظهرت بفستان قميص يقفل بأزرار من القطن وهو من تصميم ديان فون فورستنبيرغ.

وقد انتعلت صندلاً مريحاً من ماركة CLERGERIE باللونين البيج والبني، بلغ ثمنه نحو 525 دولاراً أميركياً وقد فقد من الأسواق بعد ظهورها فيه هذا الأسبوع. وحملت حقيبة بيج برباط طويل صنع من مواد مستديمة من ماركة Paravelوهو تصميم من مجموعة كابسول بلغ ثمنه 265 دولاراً أميركياً وقد أعلنت الماركة عن نفاذ التصميم من المبيعات.

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وقد توجت مستشارة الرئيس السابق دونالد ترامب إطلالتها العملية التي رافقت فيها أولادها الثلاثة الى المدرسة بشينيون طبيعي منخفض، ومكياج ناعم نيود. كما وضعت كمامة مطبعة بالألوان هي وأولادها.

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وكانت إيفانكا أطلت هذا الاسبوع مع أولادها مرتدية فستاناً أزرق من القطن المريح ويعقد بحزام من القماش وانتعلت حذاء من الرافيا من فالسيا بسعر 110 دولارات أميركية، وسرعان ما صرّحت ماركة الأحذية بأن الحذاء نفذ لديها.

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الصورة من انستغرام

الصورة من انستغرام

الصورة من انستغرام

كيف تتألقين مثل إيفانكا ترامب؟



إليك خمسة آكسسوارات تعتمدها ايفانكا لدى خروجها لإحضار أو مرافقة أولادها الى المدرسة وهي:



لا تنسي القبعة!

يكفي أن تعتمدي بعض التفاصيل الصغيرة التي تعتمدها هذه الحسناء كاعتمار هذه القبعة من الرافيا والمزخرفة بشريط من الساتان الأسود، من ماركة sensi studio بسعر 195 دولار أميركي.

View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump's Closet (@ivankatrumpscloset)



ويمكنك وضع قبعة مفتوحة من فوق كما فعلت إيفانكا عندما ظهرت قبعة من يوجينيا كيم بسعر 100 دولار أميركي.

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النظارات الشمسية الكبيرة:

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وهي تشبه تصميم cateye من ماركة برادا كالتي ارتدتها إيفانكا لتخفي معالم التعب وتريحك من المكياج الصباحي.



السروال العملي العالي والذي يخفي البطن ويتميز بقصة مريحة والذي ارتدته إيفانكا من ماركة cushnie.

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كنزة رمادية مريحة:



تتميز بتصميم واسع وطول متوسط لتشعري بالراحة كالتي ارتدتها إيفانكا من ماركة Iris and Ink

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حذاء الباليزينا الجلدي والخالي من الكعب:



تحرص إيفانكا على انتعاله حذاء بسعر 120 دولار أميركي مع سروال الجينز من ماركة J Brand وهي تحرص على ارتداء سراويل غير منخفضة القصة تجنباً للإحراج خصوصاً وان المصورين يتواجدون حولها باستمرار لالتقاط صورة عفوية.