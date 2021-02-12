«60 سنة حب».. رشوان توفيق عن زوجته الراحلة: لسة بسمع صوتها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان رشوان توفيق عن مشوار حياته مع زوجته الراحلة أميمة، التي مازال يتذكر اسمها ويشعر بوجودها معه رغم رحيلها.

وروى «رشوان» خلال لقائه مع برنامج «فرصة» الذي يعرض عبر قناة «النهار»، أنه يتحدث مع زوجته الراحلة في المنزل، كأنها معه ويراها، وهي شابة صغيرة تقف بجانبه خاصة في فترة الأزمة المادية التي كانت تعترض طريقهما، وتحدث أيضًا أنه كان يعطيها كل المال الذي معه لتصبح هي المسئولة عن كل شيء.

وسرد، قصة اللقاء الأول الذي جمعهما، وبداية تعارفهما الذي جاء من الجامعة، إذ كانت جارته ولم يكن يعرف ذلك، لكنه شاهدها بالصدفة في المسرح، وتعرف عليها، وكانت تتوافر لديه الصفات التي تبحث عنها وهي أن يكون شابًا مكافحًا.

وتزوج الفنان رشوان توفيق من زوجته أميمة، التي تميزت بطيبتها ومساعدتها للجميع، وتذكر موقفًا معها أنه قبل الحج بحوالي أربعه أيام تحدث إليها وكان يتمنى أن يحج هذا العام، فرفعت يديها إلى السماء ودعت الله، بعدها بدقائق اتصل به المؤلف الراحل عبد السلام أمين، وسأله إن كان يريد أن يحج، وفعلا سافرا معًا.

واختتم «رشوان» حديثه، أنه طيلة الـ60 عامًا كان يخبرها بحبه دائمًا لكنها لم تكن ترد عليه، واعتمدت على سلوكها وتصرفاتها التي دلت على الحب، وقبل وفاتها قال لها «هفضل 60 سنة أقولك بحبك بحبك» لترد عليه: «أنا اللي بحبك طول عمري» وكانت أول مرة تقول له هذه الكلمة.