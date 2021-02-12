برسالة رومانسية.. روجينا تتغزل في أشرف زكي: رجل لن يتكرر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة رومانسية لزوجها الفنان أشرف زكي.

وشاركت «روجينا» متابعيها، مقطع فيديو مدته عدة ثواني، ظهرت خلاله وهي تنظر إليه بشكل رومانسي، وعلقت قائلة: «لو مرت سنين وسنين هتفضل نظرتي ليك نفس النظرة، كل شئ قابل للتغير إلا حبك في قلبي، أشرف زكي أنت رجل لم ولن تتكرر».

مشاهير تفاعلوا مع منشور الفنانة

ونال المنشور استحسان العديد من الفنانين والمتابعين أيضًا، فعلقت الفنانة منى زكي: «ربنا يخليكوا لبعض»، بينما علقت عبير صبري: «حبايبي ربنا يخليكم لبعض»، فيما علقن كل من الفنانات هند صبري وهدى المفتي بوضع قلوب.

روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي

وفي ديسمبر الماضي، احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الـ60 عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، من خلال نشرها عدد من الصور التي جمعتهما سويا برفقة بناتهما.

وأرفقت الفنانة تعيلقا على الصور قائلة: «كل سنة وانت بصحة وسعادة، يا عمري كل سنة وأنت حبيب العمر».

وتابعت، «رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات كل سنة وأنت حبيبي كل سنة وأنت دايما في قلبي».

روجينا تتحدث عن قصة حبها مع زوجها

وحينها، نشرت الفنانة روجينا مقطع فيديو تضمن فيلم تسجيلي قصير بعنوان «سفير الفن»، كان جرى تصويره داخل منزلها، وخلاله كشفت وزوجها عن كواليس قصة حبهما والزواج أيضًا.

وخلال الفيديو، ظهرت وهي تقول: «حكايتنا بدأت بخناق.. اتعصب عليا وقالي الحوار انتهى، وصالحني في المكتبة وجايبلي ورد وفاتحني في قصة الحب، وقالي هروح أعمل عمرة وأرجع ونتخطب ونتجوز، بقول هو سندي ورفيق الرحلة والأمان، هو عمري كله إلا 18 سنة، هو كبير العيلة».