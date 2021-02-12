في ذكرى ميلاد آمال فريد.. قصة حوارها مع سائق تاكسي في وسط البلد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم الذكرى الـ83 على ميلاد الفنانة الراحلة آمال فريد، التي وُلدت في 12 فبراير من عام 1938، إذ اتسمت بملامحها الهادئة، ودخلت عالم الفن من أوسع أبوابه في عمر الـ 17، عن طريق مسابقة في مجلة الجيل.

وكان رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور، واكتشفها رمسيس نجيب، حيث أول عمل لها كان أمام الفنانة فاتن حمامة في فيلم «موعد مع السعادة»، ثم انطلقت بعد ذلك في السينما لتقوم بالبطولة أمام عبد الحليم حافظ في فيلم «ليالي الحب».

آمال فريد التي رحلت عن عالمنا منذ 3 سنوات، ظلت محتفظة بملامحها رغم تقدم العمر ومعاناتها مع بعض أعراض الزهايمر، وفقًا لما رصده مقطع شهير تداول لها في 2018 قبل وفاتها.

قصة حوار آمال ماهر مع سائق تاكسي في وسط البلد

وفي بداية 2018، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى عبر موقع التواصل «فيسبوك»، مقطع فيديو للفنانة الراحلة آمال فريد، تظهر فيه وهي تتحدث مع سائق تاكسى، أثناء توصيلها إلى منزلها بالزمالك.

وظهرت الفنانة حينها بملامحها الجميلة والهادئة، بملابس شتوية، وتسريحة شعر انسيابية، وهي تتحدث بطلاقة مع السائق محتفظة بكافة الذكريات، لكن بدأ يظهر عليها أعراض الزهايمر في بعض الأوقات وهي تسأل السائق بين الحين والآخر عن مكان سكنه.

كما أشارت الفنانة إلى إنها تعاني من خشونة في العظام، بشكل غير مباشر، مؤكدة أن الطقس وبرودة الجو تزيد من آلم الخشونة.

وفاة آمال فريد

وفي ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 19 يونيو 2018، أعلن المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان دكتور خالد مجاهد، وفاة الفنانة آمال فريد في مستشفى شبرا العام.

وأضاف «مجاهد» أن الفنانة دخلت العناية المركزة لمستشفى شبرًا العام، مساء الاثنين 18 يونيو 2018، بعد تعرضها لأزمة صحية، وتلقت الرعاية اللازمة، إلى أنه حان قدرها وتوفيت عن عمر يناهز 80 عامًا.

وكانت اقترحت وزارة التضامن، حينها، أن تعالج في مستشفى شبرا العام على حساب الدولة، وتابع الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين حالتها بصفة مستمرة إلى أن وفاتها المنية.