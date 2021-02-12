طبيب نساء: مصر تنجب أطفالا بعدد نصف مواليد قارة أوروبا سنويا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبحث العديد من الأشخاص عن إحصائية التعداد السكاني، بالإضافة إلى متوسط الزيادة السكانية اليومية، لذا كشف الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، ومقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، عن عدد المواليد التي تحدث سنويًا بمصر.

2.3 مليون طفل سنويًا

وكتب استشاري النساء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «فى مصر يتم ولادة حوالي 2.3 مليون طفل في السنة، وده تقريبا نصف مواليد قارة أوروبا سنويا، وتقريبا نفس عدد سكان دولة من دول الخليج العربي».

وأضاف: «يعنى كل سنة مصر بتولد دولة جديدة، لكن الزيادة السكانية غير المنضبطة تجهض التنمية، وعلشان المواطن البسيط يشعر بثمار التنمية لازم يحصل توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، يبقي كل سنة بنولد دولة والزيادة السكانية بتُجهض التنمية».

وكان الدكتور عمرو حسن، أكد أن مصر تعاني من أزمة الانفجار السكاني منذ نصف قرن من الزمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مشيرًا إلى أنه من 1986 وحتى 1996 انخفض معدل الإنجاب من 5.3 إلى 3%.

وأكد، أن أكبر خطر تواجهه الدولة هو الانفجار السكاني، بجانب مواجهة الإرهاب: «نتمنى أن ننهى مشكلة الزيادة السكانية وألا نصدرها للأجيال المقبلة».

واختتم مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، حديثه لافتا إلى أن زيادة مستوى تعليم المرأة يسهم في تنظيم الأسرة والحد من أزمة الانفجار السكاني.