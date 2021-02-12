ساندي التونسية تكشف عن تفاصيل زاوجها من رجل أعمال مصري: «فسخنا 4 مرات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة التونسية ساندي، اليوم، بعيد ميلادها الـ40، إذ تعد واحد من الفنانات التي أثبتن تميزهن على الساحة الفنية خلال فترة قصيرة.

وعلى الرغم من مشاركتها الفنية المختلفة في العديد من الأدوار، إلا أن الفنانة التونسية قلما تظهر خلال لقاءات إعلامية وتكشف عن تفاصيل من حياتها الخاصة.

ساندي تكشف كواليس زواجها

قبل زواجها من رجل الأعمال المصري علي السيد، انفصلت ساندي التونسية عنه على مدار 4 مرات، وهو ما كشفته خلال لقاء سابق لها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر فضائية «CBC»، مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة والفنانة منى عبد الغني.

وخلال اللقاء، كشفت «ساندي» عن تفاصيل حبها لزوجها رجل الأعمال من أول نظرة، ومن ثم ارتباطهما بعد مرور عام من صداقتهما، وكذلك انفصالهما قبل الزواج 4 مرات.

وقالت «ساندي»: «أنا فسخت 4 مرات أنا وعلي، فسخنا عشان اختلاف وجهات نظر، بنكون متمسكين بيها بس هو متمسك بيا أكتر».

معلومات عن ساندي التونسية

- اسمها الحقيقي ساندي علي، واشتهرت باسم «ساندي التونسية».

- من مواليد تونس عام 1981.

- تخرجت في كلية التجارة عام 2003.

- بعد تخرجها، سافرت إلى مصر وقررت الاستقرار بها بعد قيامها برحلة سياحية.

- بدأت حياتها التمثيلية بتقديم أدوار صغيرة خلال أحداث فيلمي «ملاكي إسكندرية» و«ظرف طارق».

- جاءت انطلاقتها الفنية من خلال مشاركتها في فيلم «خيانة مشروعة».

- تعددت أدوارها الفنية فيما بعد ما بين السينما والدراما.

زفاف ساندي التونسية ورجل الأعمال المصري

في ديسمبر عام 2016، احتفلت الفنانة التونسية ساندي، بزفافها من رجل الأعمال المصري علي السيد، وسط حضور مجموعة من مشاهير الفن، بينهم هيفاء وهبي، وشذى، وزيزي عادل، ومحمد كريم، وأحمد رزق وغيرهم من النجوم.