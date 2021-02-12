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ويزو سعيدة بإنقاص وزنها: كنت 170 كيلو (فيديو)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ«ويزو»، عن إنقاص وزنها لفترة بسيطة، حتى تتمكن من الحركة من جديد، وذلك خلال لقائها في برنامج «ليلة الخميس» من تقديم ياسمين عز، وكانت برفقة الفنانين حمادة هلال وإدوارد.

وتحدثت ويزو، عن وصولها إلى 170 كيلو جرام، بعدما أنجبت ابنها إسماعيل، ولم تقوِ على الحركة وقتها «وصلت 170 لما خلفت إسماعيل.. مكنتش عارفة اتحرك.. ومش فاهمة ايه اللي حصل».

واتبعت وقتها ويزو نظام غذائي لتتمكن من الحركة وتعود لحياتها مرة أخرى بشكل طبيعي، موضحة أنها عادة لا تحب إنقاص الوزن إلا إذ كانت غير قادرة على الحركة وهو ما يجبرها على اتباعه.

آخر أعمال ويزو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ويزو، جاءت خلال مشاركتها في مسلسل «رجالة البيت» الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وكان من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني.

ويزو تمارس التمارين

وتشارك ويزو، متابعوها، بمقاطع الفيديو والصور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وخلال فترة الحجر الصحي، المرتبطة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ، أطلق وقتها، المخرج رامي إمام، تحدي ممارسة في الحجر الصحي.

استجابت ويزو لهذا التحدي، وبدأت في نشر صور وفيديوهات عبر «إنستجرام» خلال ممارستها الرياضة بطريقة كوميدية.

وشاركت جمهورها بفيديو من العزل أثناء قيامها بأحد التمارين الرياضية الصعبة وكتبت في تعليقها على الفيديو، «الرياضة حلوة مفيش كلام».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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