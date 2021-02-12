8 أسباب تجعلك تتناول الشوكولاتة.. وهذه الأنواع تفيدك صحيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ الطفولة، قيل لنا أن الشوكولاتة ضارة بالصحة، تم ربطها بحب الشباب والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي وتسوس الأسنان ومرض السكري، مما يجعلنا نفكر مرتين قبل الحصول على قطعة منها، على الرغم من سمعتها السيئة، قد ترتبط العديد من الفوائد الصحية بهذا الطعام اللذيذ.

الشوكولاتة مصنوعة من بذور شجرة الكاكاو الاستوائية وهي واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة على هذا الكوكب، تم إجراء دراسات متنوعة حتى الآن لتأكيد الفوائد الصحية لبذور الكاكاو، والتي تحتوي على مركبات فينولية نشطة بيولوجيًا.

سنخبرك بـ 8 فوائد صحية لتناول الشوكولاتة، لذلك في المرة القادمة يمكنك الاستمتاع بها بدون الشعور بالذنب، وفقا لموقع " timesofindia".

قيمة غذائية

الشوكولاتة ذات قيمة غذائية عالية، وخاصة الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، محمل بالمعادن ويحتوي على كمية لا بأس بها من الألياف القابلة للذوبان.

الشوكولاتة الداكنة هي في الواقع واحدة من أفضل مصادر الزنك، وهي مادة مغذية مسؤولة عن تنشيط حوالي 300 إنزيم في الجسم وزيادة التمثيل الغذائي، إلى جانب ذلك، الشوكولاتة غنية أيضًا بالحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنجنيز والبوتاسيوم والفوسفور والسيلينيوم، لكن يجب أن يتم تناوله باعتدال لوجود الدهون المشبعة والأحادية غير المشبعة.

قد تخفض ضغط الدم

يمكن لمحتوى الفلافانول الموجود في الشوكولاتة أن يحفز بطانة الشرايين، وهذا بدوره يؤدي إلى إنتاج أكسيد النيتريك، وهو مركب مسؤول عن إرسال إشارات إلى الشرايين للاسترخاء، مما يقلل من مقاومة تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم.

قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

ليس فقط كاكاو ضغط الدم له خصائص لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، يمكن أن يساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار في الدم، وهو أحد العوامل المسؤولة عن الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وأكدت دراستان سويديتان أن تناول 19 إلى 30 جرامًا من الشوكولاتة يوميًا يمكن أن يقلل من معدل الإصابة بقصور القلب، ومع ذلك، لا تزيد الفوائد عندما يستهلك الناس كمية كبيرة من الشوكولاتة.

قد تحارب الالتهاب

يمكن أن يكون الالتهاب المزمن والطويل في الجسم مسؤولاً عن العديد من الأمراض المزمنة، من الطرق السهلة لتقليل الالتهاب تناول الشوكولاتة.

الكاكاو له تأثير مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في درء الأمراض المزمنة والحفاظ على صحتك.

وتشير دراسة أيضًا إلى أن الكاكاو يمكن أن ينظم التركيب البكتيري للأمعاء، مما قد يؤدي إلى حدوث هذه الاستجابة المضادة للالتهابات.

قد تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس

ليس فقط لصحتك، ولكن الشوكولاتة مفيدة أيضًا لبشرتك، يمكن للمركب النشط بيولوجيًا الموجود في الشوكولاتة أن يحمي من أضرار أشعة الشمس، ويحسن تدفق الدم إلى الجلد ويحافظ على رطوبة بشرتك.

في الواقع، الفكرة الشائعة بأن الشوكولاتة تسبب حب الشباب غير صحيحة أيضًا.

قد تحسن وظائف المخ

إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين الوظيفة الإدراكية لديك، فما عليك سوى جعل الشوكولاتة أفضل صديق لك، تم ربط محتوى الفلافانول في الشوكولاتة بتحسين وظائف المخ.

وفقًا لدراسة أجريت على أفراد أصحاء، فإن تناول الشوكولاتة لمدة خمسة أيام متتالية يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، قد يكون أكثر فائدة لكبار السن الذين يعانون من ضعف عقلي.

وتظهر الدراسات أن الكاكاو يمكن أن يكون مفيدًا في حالة الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

قد تحسن المزاج

كلنا نتوق إلى الشوكولاتة عندما نمر بيوم سيء وهناك سبب علمي وراء ذلك، تنظم الشوكولاتة هرمون السيروتونين والدوبامين، يمكن لهذه الهرمونات أن تحسن المزاج وتجعلك تشعر بالحيوية.

وفقًا لمراجعة ثماني دراسات حول الشوكولاتة نُشرت في Journal Nutrition Reviews ، فإن تناول الشوكولاتة يمكن أن يساعد في تعزيز حالتك المزاجية وتعزيز الإدراك، وذلك بفضل مركبات الفلافونول القوية الموجودة فيها، قد يكون مفيدًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب.

قد تحسن أعراض مرض السكري من النوع 2

السكر ومرض السكري لا يجتمعان بشكل جيد، ولكن الشوكولاتة مختلفة.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال يمكن أن يساعد في تقليل أعراض مرض السكري من النوع 2.

وأظهرت بعض الدراسات أن تناول كميات أكبر من مركبات الفلافونويد يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض في المقام الأول.

إلى جانب ذلك، يمكن للكاكاو الغني بالفلافانول أن يقلل من حساسية الأنسولين ويحسن مستوى السكر في الدم ويقلل الالتهاب لدى مرضى السكري وغير المصابين بمرض السكر.