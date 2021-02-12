كورونا اليوم: 4 أعراض جديدة للفيروس.. وتوقعات بزيادة الإصابات في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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توقعات رسمية بزيادة إصابات كورونا بمصر

توقعت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، زيادة جديدة في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، في وقت يتزامن ذلك مع شهر رمضان، الذي من المنتظر أن يبدأ منتصف أبريل، مما يزيد المخاوف من صعوبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، في مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية الخميس، إن "بداية ارتفاع إصابات كورونا مجددا ستكون في أبريل المقبل، على أن تكون ذروة هذه الموجة في نهاية الشهر وبداية مايو"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ظهور 4 أعراض جديدة لفيروس كورونا

أشارت دراسة حديثة أجراها مركز إمبريال كوليدج لندن، إلى وجود علامات إضافية للمصابين بـ"كوفيد 19" غير المتعارف عليها، وهي الشعور بالقشعريرة وفقدان الشهية والصداع وآلام العضلات.

وبحسب الدراسة المستندة على مسحات مليون شخص خلال الفترة ما بين يونيو ويناير الفائتين، فإن تلك العلامات الأربعة بمثابة مؤشرا قويا على إيجابية فحوصات كورونا لدى الأشخاص المصابين، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" البريطانية.

"الصحة العالمية": المنظمة ستوصي باستخدام اللقاحات الروسية الثلاثة ضد كورونا

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إنها على ثقة في أن اللقاحات الروسية الثلاثة ضد كوفيد-19، ستنال توصية منظمة الصحة العالمية للاستخدام.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية: "هناك عملية أخرى يتم تنفيذها من خلال منظمة الصحة العالمية، وهي التسجيل المؤقت لاستخدام لقاح في الحالات الطارئة. هذه التوصية من منظمة الصحة العالمية، تستند إلى تحليل ودراسة شاملة لجميع العناصر الثلاثة (الجودة والفعالية والأمان)".

وأشارت إلى أن روسيا تمتلك خبرة هائلة في مجال إنتاج اللقاحات. وقالت: "تحدثت مرات عديدة عن اللقاحات السوفيتية ضد الجدري وشلل الأطفال ولقاح الحمى الصفراء، الحاصلة على شهادة منظمة الصحة العالمية"، بحسب ما نقل "روسيا اليوم".