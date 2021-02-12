تفاصيل حفل زفاف شيما الحاج بحضور الراقصة دينا: بحبك يا أشرف «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بفستان زفاف أبيض، مزين بنقوش حول الصدر، تجملت الفنانة شيما الحاج التي أطلقت على نفسها اسم شيماء يونس، في حفل زفافها على الفنان منذر ريحانة، الذي عُقد ضمن أحداث مسلسل «سكن البنات»، الذي يعرض حاليًا على شاشة «النهار»، وسط مشاركة الفنانة العديد من صور العُرس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كاشفة تفاصيل عن علاقتها بمنذر ريحانة في المسلسل.

وشاركت شيما الحاج، مجموعة صور لها بفستان الزفاف الأبيض، الذي نسقه مع تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات، مع مكياج سموكي، خلال احتضانها للفنان ورقصها معه، معلقة: «يا صباح الفل والعسل، الأحداث بدأت تتصاعد، تفتكروا ليلى عندها حق أنها تحب أشرف»، في إشارة منها إلى أن حبها مع «أشرف» الذي يجسد شخصيته منذر ريحانة.

وقبل ذلك المنشور، شاركت شيما الحاج مقاطع فيديو وصور مع الفنان محسن صبري الذي يلعب دور والدها، متحدثة عن نظر الأب في حفل زفاف ابنته عند تقديمها لعريسها.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشورات بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «افتكرناه فرحك بجد يا شيمو»، و«قريب بإذن الله هتلبسي الأبيض وتبقي أحلى عروسة»، و«شكلك زي القمر.. ويا بخت أشرف بيكي».

وكان حفل الزفاف تضمن أيضا حضور الراقصة الاستعراضية دينا، حيث شاركت الفنانة شيما الحاج، صورًا لها معها من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد «سكن بنات»، عبر «إنستجرام».

وعلقت شيما الحاج على الصور: «الإنسانة والفنانة والحنونة والجدعة بس كده؟؟؟ لا وأكتر بكتير أنا بحبك بعشقك يا جميلة الجميلات»، وأغلقت شيما تعليقات متابعيها على الصور.

تفاصيل مسلسل سكن بنات على قناة «النهار»

يذكر أنه يعرض حاليًا للفنانة شيما الحاج مسلسل «سكن البنات»، وتجسد من خلاله شخصية «ليلى»، فتاة لديها مصنع للملابس وتمر ببعض المحطات في حياتها تؤثر عليها.

مسلسل «سكن البنات»، كان يحمل اسم مبدئي بعنوان «هي» حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

وغيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة.