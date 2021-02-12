في يوم ميلاد أكبر أبناء «عائلة م».. تفاصيل زواج سيف أبو النجا ونجلاء فتحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المهندس سيف أبو النجا، هو أكبر الأبناء في «إمبراطورية ميم»، كما أنه الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا، ولفترة اعتقد لجمهور أن خالد أبو النجا هو من قام بدور مصطفى في الفيلم نظرًا للشبه الكبير بينهما، رغم أن إنتاج الفيلم كان في سبعينيات القرن الماضي.

ويحتفل اليوم سيف أبو النجا بعيد ميلاده الـ68، ويعتبر فيلم «إمبراطورية ميم»، هو تجربته الفنية الوحيدة، تفرغ بعده للعمل في مجال الهندسة المعمارية، وظل لسنوات طويلة بعيدًا عن الأضواء حتى ظهر في عزاء والده عام 2014.

قصة حب وطلاق سيف أبو النجا ونجلاء فتحي

وهناك قصة حب شهيرة جمعت الفنانة نجلاء فتحي والمهندس المعماري سيف أبو النجا، فقد تزوجته بعد طلاقها من أحمد عبدالقدوس نجل الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وأنجبت نجلاء منه ابنتهما ياسمين، وبعد الانفصال تزوجت نجلاء فتحي من الكاتب الكبير حمدي قنديل.

علاقة حب وصداقة جمعت سيف أبو النجا ونجلاء فتحي، ثم زواج استمر قرابة 5 سنوات، أثمر عن إنجاب الثنائي طفلتهما ياسمين والتي لعبت دورًا بارزًا في الحفاظ على علاقة طيبة وقوية بين الثنائي، وتحدث عنها سيف أبو النجا خلال لقائه مع الإعلامي مفيد فوزي.

بعد الانفصال ظلت ياسمين مع والدتها نجلاء فتحي، وظهرت في لقاء مع والدها ومفيد فوزي، وكانت شديدة الشبه بوالدهان وحينها تحدث سيف أبو النجا عن علاقته بزوجته، وقال إنها علاقة تملؤها الحب والصداقة خاصة وأنها أم ابنته ياسمين، وهي عصفورة السلام بينهما وتلعب هذا الدور بلباقة شديدة.

وتابع «سيف»، أنه يرى نجلاء فتحي كما هي الفنانة في الحياة الخاصة، هي الشخصية الحبوبة اللطيفة المتواضعة: «نجلاء فتحي مأظهرتش نصف موهبتها، غير الجانب الرومانسي أو الخفيف»، وعن الطلاق قال: «الطلاق حاجة شكلية ولكن العلاقة الإنسانية مستمرة بيننا».

ولفت «سيف» إلى أن علاقته بنجلاء فتحي كلها مودة ورحمة: «نجلاء فتحي جمالها طبيعي بشكل متناهي، وطبيعة خلاقة كمان».