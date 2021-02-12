4 نصائح لزوجة مروان محسن للتغلب على التنمر ودعمه نفسيا: «أديله وقته»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هرول زملاؤه فرحين بالفوز، بينما بقى هو جالسًا على ركبتيه ورأسه للأسفل، فالحزن كان مسيطرًا على مروان محسن، لاعب نادي الأهلي، رغم فوزه ناديه في مباراة قوية ضد نادي بالميراس البرازيلي، ليحصد المركز الثالث عالميًا.

انتهت المباراة بالفوز وحصد اللاعبون الميدالية البرونزية، وسط فرحة عارمة انتقلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تخلو من بعض المضايقات والتنمر الذي وجّه للاعب مروان محسن، عقب فشله في تسديد ركلة ترجيحية.

تزايد التنمر لكن سرعان ما انطلقت أيضًا حملات الدعم للاعب النادي الأهلي، خوفًا على إصابته بالاكتئاب، «ادعم مروان محسن» كانت إحدى الحملات التي دعمت اللاعب، حيق أن الدعم ورفع الحالة المعنوية أكثر ما يحتاجه مروان محسن، حاليًا، وهو أيضًا الهدف الذي تضع زوجته نصب أعينيها.

نصائح هالة حماد لـ زوجة مروان محسن

ومن جانبها، قدمت الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية، خلال حديثها لـ«هُن»، عدد من النصائح التي يمكن أن تتبعها زوجة مروان محسن، خلال الفترة الحالية لرفع من روحه المعنوية.

وأوضحت «حماد» في البداية، أن التنمر لا يأتي سوى من الأشخاص ضعاف النفوس، الذين لم يمتلكوا المستوى العالي من النضج والوعي، فالكرة هي مكسب وخسارة وتعتمد على المجهود الجماعي للفريق وليس فرد لوحده، مشيرة إلى عدم تعمد شخص حتى يفشل، وأنه على الإنسان السعي وليس إدارك النجاح.

أما عن النصائح التي قدمتها استشاري العلاقات الأسرية لزوجة مروان محسن فكانت كالآتي:

- الإنصات إليه جيدًا حين يرغب في الحديث.

- تخصص وقت له ذو جودة.

- التنزه سويًا، والذهاب إلى أماكن تمتاز بالطبيعة، حتى تهيئ له الجو المناسب للجلوس مع نفسه لترتيب أفكاره.

- إعطاؤه مساحة من الهدوء حتى يتمكن ترتيب أوراقه وخططه.