استشاري أمن المعلومات: قلوب صالح جمعة لـ صوفينار «مش تحرش»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علق المهندس وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، على واقعة صالح جمعة، التي أُثيرت صباح اليوم، عقب نشر الراقصة «صوفينار» رسالة له يتغزل فيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث أبدت استنكارها لموقفه، قائلًا: «الموضوع عادي مجرد تعارف».

وتابع استشاري أمن المعلومات، خلال حديثه لـ«هن»: «القلوب اللي مبعوتة، تحت بند التعارف مش تحرش، لأن التحرش ده في حال إنه ألح في الإرسال وهي ردت بالرفض، فالأمر متعلق بالطرف التاني، لكن هو متحرش بيها، مجرد تعارف، والطرف التاني له حق القبول أو الرفض».

وأكد عبد المقصود، أن الأمر طبيعي جدًا ويتعرض له الجميع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه قد يصبح غير طبيعي إذا أساء لها، أو وصفها بشكل غير لائق، أو أجبرها على التعرف أو الحديث معه.

أزمة صالح جمعة وصوفينار

وأثار صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا حاليًا، والأهلي السابق، الجدل خلال الساعات الماضية، حيث تصدر محركات البحث على الإنترنت، بعدما نشرت الراقصة صوفينار، رسالة تلقتها منه عبر حسابها على تطبيق «انستجرام»، إذ أرسل إليها أيموشن 3 قلوب، معلقة: «هو مين ده».

وبمجرد نشر الرسالة انهالت التعليقات الساخرة على صوفينار: «فكرني بفيلم شحاتة أبو كف، اوعى تقرب عليها حتخليك زي شحاتة أبو كف هتبقى ولا صالح جمعة ولا صالح أيام الأسبوع كلها»، و«أنت لو قربت نحيتها هتخليك صالح سبت»، و«لا دا صفحة صالح بس عمرو وردة هو اللي كان ماسك الفون».